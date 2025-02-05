Общество 05.02.2025 в 17:03

Глава Бурятии выслушал советы от женщин

Они касались способов повышения рождаемости
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Текст: Андрей Константинов
Глава Бурятии выслушал советы от женщин
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
5 февраля в правительстве Бурятии прошло заседание консультативного Совета женщин, посвященное улучшению демографической обстановки в республике.

- Развитие демографии - это приоритет на ближайшие десять лет, - отметил важность стабилизации демографической обстановки и выведение ее в положительную динамику глава Бурятии Алексей Цыденов.

Советом женщин был представлен итог работы за 2024 год, в котором выявлены основные проблемы демографической обстановки в республике и способы их решения.

Так, в Бурятии отмечается высокий уровень миграции молодых людей в возрасте 22-32 лет, а также отток абитуриентов в другие регионы.

- За год нами было посещено свыше 60 объектов в четырех районах республики: Селенгинском, Кабанском, Иволгинском и Закаменском. Было проведено 16 круглых столов, на которых присутствовало свыше 400 человек. Таким образом была собрана объёмная информация, на основании которой выявлены причины, сформулированы тенденции и сделаны выводы, - сказала директор МБОУ «Музыкально-гуманитарный лицей им. Д. Аюшеева» Светлана Грешилова.

Но есть и положительные показатели в районах республики – благодаря программам «Земский доктор», «Земский учитель» и «Комплексное развитие сельских территорий» молодые специалисты переезжают в сельскую местность и изъявляют желание жить и работать в селе.

- Здесь хочется отметить роль администраций районов в деле закрепления кадров в сельской местности и реализации национальных и федеральных проектов. Районы получает двойной выигрыш - закрепляют молодые кадры с нужными для района специальностями и решают проблему обеспечения молодых специалистов жильем, которые, скорее всего, не захотят уезжать из района никогда, - отметила ведущий научный сотрудник ФГБУ РАН Ольга Бураева.

Членами Совета женщин был предложен ряд способов по улучшению демографического фона.

- Для увеличения рождаемости необходимо создавать медико-психологические кабинеты при женских консультациях, укомплектовать врачами урологами и андрологами больницы в районах, воспитывать семейные традиции, сохранять здоровье детей, и добиться увеличения квоты на бесплатное ЭКО на вторые и третьи процедуры, - перечислила предложенные меры председатель региональной общественной организации «Женщины Бурятии» Анна Скосырская.
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демография

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