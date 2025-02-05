В Улан-Удэ оштрафовали бизнесмена за самоуправство на реке
Предприниматель вырыл котлованы для искусственных прудов
Восточно-Байкальский межрайонный природоохранный прокурор провел проверку законодательства в сфере охраны природы в отношении фирмы при осуществлении ей хозяйственной деятельности на острове в русле реки Уда в Улан-Удэ. В ходе проверки выявились нарушения.
Установлено, что остров на реке Уда расположен в границах кадастрового квартала, на котором сформирован земельный участок с кадастровым номером , искусственно увеличен путем завоза и выравнивания грунта. На острове проведена планировка территории, вырыто два котлована для организации искусственных прудов. Установлено, что указанная деятельность ООО в акватории р. Уда повлекла негативное влияние на состояние водных биологических ресурсов. Размер ущерба определен отчетом филиала ФГБНУ «ВНИРО» и составил 68760,40 руб.
Обращаясь в суд, прокурор просил взыскать с ответчика ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам в размере 68760,40 руб.
Советский районный суд постановил исковые требования прокурора удовлетворить и взыскать с ООО ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам в размере 68760,40 руб.
Фото: "Номер один"