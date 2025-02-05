Общество 05.02.2025 в 17:08

В Улан-Удэ оштрафовали бизнесмена за самоуправство на реке

Предприниматель вырыл котлованы для искусственных прудов

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Текст: Анастасия Величко
В Улан-Удэ оштрафовали бизнесмена за самоуправство на реке

Восточно-Байкальский межрайонный природоохранный прокурор провел проверку законодательства в сфере охраны природы в отношении фирмы при осуществлении ей хозяйственной деятельности на острове в русле реки Уда в Улан-Удэ. В ходе проверки выявились нарушения.

Установлено, что остров на реке Уда расположен в границах кадастрового квартала, на котором сформирован земельный участок с кадастровым номером , искусственно увеличен путем завоза и выравнивания грунта. На острове проведена планировка территории, вырыто два котлована для организации искусственных прудов. Установлено, что указанная деятельность ООО в акватории р. Уда повлекла негативное влияние на состояние водных биологических ресурсов. Размер ущерба определен отчетом филиала ФГБНУ «ВНИРО» и составил 68760,40 руб.

Обращаясь в суд, прокурор просил взыскать с ответчика ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам в размере 68760,40 руб.

Советский районный суд постановил исковые требования прокурора удовлетворить и взыскать с ООО ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам в размере 68760,40 руб.


Фото: "Номер один"

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