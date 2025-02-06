Житель Бурятии лишился автомобиля за пьяное вождение

Октябрьский районный суд вынес приговор в отношении 29-летнего жителя Бурятии, который попался пьяным за рулем. Сел нетрезвым за руль мужчина уже не в первый раз – ранее он уже попадался выпившим и был наказан. Однако выводов он не сделал.

Осенью 2022 года, впервые попавшись на пьяном вождении, мужчина отделался штрафом в 30 тысяч рублей и лишением прав на 1.5 года. В апреле 2024 года он забрал водительское удостоверение.

В ноябре 2024 года мужчина поехал в гости к своему другу, мужчины выпили пиво. К утру он надеялся протрезветь и поехать домой. Однако возвращаться восвояси мужчина решил в итоге ночью, через три часа после распития алкоголя.

На ул. Ключевская его автомобиль остановили сотрудники ГАИ для проверки документов. Полицейские почувствовали, что от водителя пахнет алкоголем и предложили ему пройти алкотестер. Прибор показал 0,30 мг/л.

Октябрьский районный суд назначил нетрезвому водителю 180 часов обязательных работ, лишил прав на два года, а также конфисковал автомобиль «Тойота Камри» в доход государства.





Фото: "Номер один"