Общество 06.02.2025 в 16:42

Школьники Бурятии могут выиграть поездку в «Артек»

Отбор заявок продлится до 20 февраля
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Текст: Служба информации "Номер один"
Школьники Бурятии могут выиграть поездку в «Артек»

Школьники Бурятии могут выиграть поездку в «Артек». Объявлен отбор на участие в образовательной программе 8 смены 2025 года в ФГБОУ «МДЦ «Артек» в рамках Международного фестиваля «Пушкин-АРТек» (возрастное ограничение 6+). Дедлайн - 20 февраля 2025 года.

- Фестиваль приурочен к 225-летию со дня рождения А.С. Пушкина и подготовке третьего тома книги «Диалог с Пушкиным», которая распространяется в 100 странах мира. Цель конкурса — поддержка талантливых школьников из России и зарубежных стран, увлеченных русской литературой и культурой. Победители получат возможность бесплатно принять участие в образовательной программе МДЦ «Артек», - сообщают организаторы.

К участию в фестивале допускаются школьники в возрасте от 8 до 17 лет. В конкурсном отборе могут участвовать как индивидуальные участники, так и коллективы (группы, делегации), состоящие из представителей России и зарубежных стран.

В рамках фестиваля предусмотрены следующие конкурсные задания:

«Пушкин без границ» – международный конкурс чтецов произведений А.С. Пушкина на языках стран проживания (видеозапись до 3 минут).

«ПушкинАРТ-3» – конкурс рисунков по тематике: «Пушкин в Гурзуфе, Артеке, Партените», «Детство и юность Пушкина» и другие.

«И Пушкин тут был…» – литературный конкурс стихов и прозы о Пушкине и его произведениях.

«Крым – интересные факты о Пушкине» – конкурс презентаций (до 13 слайдов, минимум 10 фактов).

«Строкою Пушкина воспеты – Артек, Гурзуф и Партенит» – медиа-конкурс видеосюжетов о Пушкине и его пребывании в Крыму.

«У Лукоморья» – театральный марафон постановок по произведениям А.С. Пушкина (видеозапись от 7 до 15 минут).

Победители конкурса получат сертификаты, подтверждающие успешное прохождение конкурса, а также путевку на 8-ю тематическую смену 2025 года в МДЦ «Артек». Транспортные расходы и оформление медицинских документов участники осуществляют самостоятельно.

Сайт конкурса: https://www.talent-synergy.ru/deyatelnost/pushkin-artek

Возрастное ограничение 6+

 

Фото :Вк-группа Международного детского центра «Артек» vk.com/artekrussia

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