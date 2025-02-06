Общество 06.02.2025 в 16:41

Костюм лешего срочно отправили из Бурятии в Курск

Посылку для бойцов СВО собирали местные волонтеры
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Текст: Елена Кокорина
Костюм лешего срочно отправили из Бурятии в Курск

Накануне волонтерское движение из Заиграевского района Бурятии «Крылья ангела» собрали срочный заказ на Курск. Бойцам отправят три маскировочные сети, костюм лешего, нашлемники, браслеты, темляки, 15 пар вязаных носков и стельки.

В группе Заиграевской газеты «Вперед» отмечают, что помимо ежедневной работы над плетением сетей и изготовлением костюмов леших, активистки также трудятся и дома.

- Вечерами они вяжут носки и плетут браслеты. Их не останавливает ни холод, ни болезни, ни домашние заботы. Ходят каждый день, как на работу, с 8 часов утра. Сейчас у нас есть заказ на маскировочные сети больших размеров 5×6 м для защитных каркасов на миномёты, поэтому очень нужны помощники. Дорогие земляки, присоединяйтесь к нам, - обратилась Руководитель волонтерского движения Юлия Ефимова к жителям Бурятии.

Фото: "Вперед. Заиграево"

 

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