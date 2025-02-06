Общество 06.02.2025 в 17:35

Жителя Бурятии обокрали во время спасения змея

Обчистил его вороватый гуляка с собакой
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Текст: Елена Кокорина
Жителя Бурятии обокрали во время спасения змея

Совершая благое дело и помогая ребенку снять с дерева воздушного змея, житель Закаменского района Бурятии остался без своего имущества, которое очень беспечно оставил полежать у подъезда. Как выяснилось позднее, причастным к этому неприглядному поступку оказался местный житель, неподалеку выгуливающий свою собаку.

В обстоятельствах дела разбирался следователь районного отдела полиции.

- Потерпевший 29-летний мужчина оставил телефон с банковской картой и ключи от автомобиля на бордюре возле подъезда, а сам в это время помогал маленькой дочери снять с дерева, застрявшего воздушного змея. Вернувшись за вещами, он обнаружил, что ключи и телефон пропали.
Ущерб он оценил в 70 тысяч рублей, - рассказали в полиции республики.

Оказалось, что имущество забрал 56-летний мужчина, который прогуливался через двор с собакой.

- Злоумышленник пытался вытащить сим-карту из телефона, но не смог, поэтому положил ключи со смартфоном в комод у себя дома. Похищенное у него уже изъято. Подозреваемый не работает, ранее судим не был. Возбуждено уголовное дело, - добавили в МВД.

Фото: loon.site

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