В Улан-Удэ дом-сауну посетил прокурор

В Улан-Удэ работники ТГК-14 и сотрудники Комитета городского хозяйства продолжают устранять аварию на теплотрассе возле многоквартирного дома на Калашникова, 17. На данный момент уже точно установлено, что утечка происходит в тепловой камере.– Во время пробного запуска теплоносителя вода пошла со стороны камеры. После установки места порыва специалисты ТГК-14 проведут сварочные работы, отопление и горячее водоснабжение будет запущено. Изначально мер, принимаемых ТГК-14, было недостаточно, – рассказал заместитель председателя по жилищно-коммунальному комплексу Комитета городского хозяйства Андрей Ронский.Как сообщили в мэрии, сейчас вода из подвала многоквартирного ушла, в подъездах и квартирах парения стало меньше. Специалисты Управления муниципальной жилищной инспекции измеряют уровень влажности в квартирах и разъясняют собственникам порядок действий по взысканию ущерба имуществу.На месте продолжает работать оперативный штаб, в который вошли сотрудники ГО, ЧС и общественной безопасности, Комитета городского хозяйства, представители районной администрации, Комбината по благоустройству, ТГК-14 и управляющей компании дома. Штаб будет работать круглосуточно до полного устранения проблемы.Место происшествия посетил и прокурор Октябрьского района Улан-Удэ Аркадий Доржиев.«Прокурор указал на упущения в деятельности органов местного самоуправления и ресурсоснабжающей организации, связанные с превышением допустимой продолжительности перерыва подачи горячего водоснабжения потребителям. По данным фактам прокуратура района внесла представление руководителю филиала ПАО «ТГК-14» - «Генерация Бурятии», приняты меры к возбуждению дела об административном правонарушении», - рассказали в надзорном ведомстве.Напомним, из-за аварии на теплосети горячая вода из тепловой камеры текла в подвал дома. От паров и повышенной влажности страдали жильцы многоэтажки и их имущество. Отметим, что сигнал о происшествии поступил в мэрию еще 26 января.Сегодня утром для поиска и устранения утечки ТГК-14 отключила отопление и горячую воду в домах по ул. Мокрова, №19, 19а, 21, 23, 25, 27, 29 и ул. Калашникова, 16, 17 и 18. Блага цивилизации обещали вернуть к 14:30, но по факту сделали это только к вечеру.«В настоящее время дома по ул. Калашникова запитали по теплоснабжению. Радиаторы нагреваются, тепло пойдет. Горячее водоснабжение поэтапно подключается», - сообщили ближе к 6 часам вечера в Комитете городского хозяйства.