Общество 07.02.2025 в 15:08

В Улан-Удэ строителям моста опять не платят зарплату

С рабочими встретился прокурор
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ строителям моста опять не платят зарплату
Фото: прокуратура Бурятии
В Улан-Удэ сотрудники прокуратуры Октябрьского района совместно с Государственной инспекцией труда встретились с работниками АО «Хотьковский автомост», которые строят третий мост через Уду.

«Обсуждались вопросы погашения задолженности по заработной плате перед работниками организации. Рабочим разъяснены положения трудового законодательства, порядок и сроки оплаты труда. Также проведен личный прием граждан. Принятые в его ходе заявления и материалы будут направлены по месту нахождения юридического лица в территориальную прокуратуру Московской области для рассмотрения и принятия мер прокурорского реагирования», - сообщили в прокуратуре Бурятии.

Ранее телеграм-канал «Весь Улан-Удэ» сообщил, что предприятие опять задолжало строителям зарплату. По информации канала, рабочие не получили часть зарплаты за ноябрь и вообще ничего за декабрь.

Отметим, зарплаты строителям моста задерживают уже не первый раз, а сам объект уже превратился в долгострой. В конце прошлого года власти Бурятии в лице Бурятрегионавтодора даже попытались расторгнуть контракт «Хотьковским автомостом». Официальным основанием для этого стало непредоставление обеспечения государственного контракта. Однако сделать это не получилось.

Что касается сроков сдачи объекта, то сейчас власти говорят, что мост достроят в 2027 году. Напомним, изначально его планировали сдать еще в конце 2024 года.

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