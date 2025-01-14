Общество 14.01.2025 в 14:11
Власти Бурятии не смогли расторгнуть контракт со строителями моста в Улан-Удэ
Сам объект сейчас готов менее чем наполовину
Текст: Андрей Константинов
В конце прошлого года власти Бурятии в лице Бурятрегионавтодора попытались расторгнуть контракт с подрядчиком строительства третьего моста в Улан-Удэ – компанией «Хотьковский автомост». Официальным основанием для этого стало непредоставление обеспечения государственного контракта. Однако сделать это с ходу не удалось.
Как сообщили сегодня в республиканском Минтрансе, подрядчик оспорил данные действия в Арбитражном суде. В качестве обеспечительной меры суд приостановил решение Бурятрегионавтодора об одностороннем расторжении контракта до вынесения вердикта по делу.
Напомним, о недовольстве властей ходом строительства и возможностью расторжения контракта с подрядчиком впервые в середине декабря сообщил зампред правительства Бурятии Евгений Луковников.
«Заказчик может в одностороннем порядке расторгнуть контракт. По ряду причин. Это невыполнение графика производства работ, непредоставлеие банковской гарантии, невыполнение финансового графика и т. д.», - говорил тогда зампред правительства, отметив, что в случае расторжения оно пройдет в достаточно жестком порядке.
«У нас есть возможность без суда расторгнуть. На наш взгляд, у нас есть основания для расторжения. А дальше, если у подрядчика будет желание доказать, что мы что-то трактуем не так, то он может пойти в суд», - пояснил Евгений Луковников.
Чиновник также объяснил причины превращения проекта в долгострой:
«Проект затягивается по ряду причин. Произошел перенос финансирования, окончание строительства намечено на 2027 год. Лимиты ограничены. Сегодня процесс идет, но не так интенсивно. Министерство транспорта Российской Федерации сроки реализации для нас продлило. Сегодня сам подрядчик находится в зоне риска», - говорил зампред правительства.
В какой готовности сейчас готов сам мост, данные разнятся. Так, в октябре прошлого года в ходе посещения стройки Евгений Луковников сообщил, что объект готов примерно на 60 процентов.
«Планируем завершить большую стройку в 2026 году и запустим мост в 4-м квартале 2026 года», - оптимистично заявил чиновник.
Однако сегодня Минтранс Бурятии озвучил другие цифры:
«В настоящее время общий объем выполненных работ по строительству третьего моста составляет 44,8%. Готов сам мост, на 80% завершено переустройство коммуникаций на левом берегу, ведутся работы по выносу коммуникаций на ВСЖД для начала работ по строительству тоннеля, ведутся работы по устройству фундамента подпорных стенок. На сегодня за фактически выполненные работы подрядчику выплачено 3 млрд 856 млн. рублей», - сообщили в министерстве.
Как уже сообщал "Номер один", строительство третьего моста через Уду, который уже получил название «Талаан» («Удача»), началось весной 2020 года. Первоначально объект планировали сдать в конце 2024 года, а его стоимость оценивалась в 7,5 млрд рублей. Теперь же, согласно информации Евгения Луковникова, общая стоимость строительства моста возросла до порядка 9 миллиардов рублей.
Как сообщили сегодня в республиканском Минтрансе, подрядчик оспорил данные действия в Арбитражном суде. В качестве обеспечительной меры суд приостановил решение Бурятрегионавтодора об одностороннем расторжении контракта до вынесения вердикта по делу.
Напомним, о недовольстве властей ходом строительства и возможностью расторжения контракта с подрядчиком впервые в середине декабря сообщил зампред правительства Бурятии Евгений Луковников.
«Заказчик может в одностороннем порядке расторгнуть контракт. По ряду причин. Это невыполнение графика производства работ, непредоставлеие банковской гарантии, невыполнение финансового графика и т. д.», - говорил тогда зампред правительства, отметив, что в случае расторжения оно пройдет в достаточно жестком порядке.
«У нас есть возможность без суда расторгнуть. На наш взгляд, у нас есть основания для расторжения. А дальше, если у подрядчика будет желание доказать, что мы что-то трактуем не так, то он может пойти в суд», - пояснил Евгений Луковников.
Чиновник также объяснил причины превращения проекта в долгострой:
«Проект затягивается по ряду причин. Произошел перенос финансирования, окончание строительства намечено на 2027 год. Лимиты ограничены. Сегодня процесс идет, но не так интенсивно. Министерство транспорта Российской Федерации сроки реализации для нас продлило. Сегодня сам подрядчик находится в зоне риска», - говорил зампред правительства.
В какой готовности сейчас готов сам мост, данные разнятся. Так, в октябре прошлого года в ходе посещения стройки Евгений Луковников сообщил, что объект готов примерно на 60 процентов.
«Планируем завершить большую стройку в 2026 году и запустим мост в 4-м квартале 2026 года», - оптимистично заявил чиновник.
Однако сегодня Минтранс Бурятии озвучил другие цифры:
«В настоящее время общий объем выполненных работ по строительству третьего моста составляет 44,8%. Готов сам мост, на 80% завершено переустройство коммуникаций на левом берегу, ведутся работы по выносу коммуникаций на ВСЖД для начала работ по строительству тоннеля, ведутся работы по устройству фундамента подпорных стенок. На сегодня за фактически выполненные работы подрядчику выплачено 3 млрд 856 млн. рублей», - сообщили в министерстве.
Как уже сообщал "Номер один", строительство третьего моста через Уду, который уже получил название «Талаан» («Удача»), началось весной 2020 года. Первоначально объект планировали сдать в конце 2024 года, а его стоимость оценивалась в 7,5 млрд рублей. Теперь же, согласно информации Евгения Луковникова, общая стоимость строительства моста возросла до порядка 9 миллиардов рублей.
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