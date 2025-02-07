В Гусиноозерске торжественно открыли плавательный бассейн. Там есть тренажерный зал, детские секции и зал водных видов спорта.

- Бассейн построен по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий» и уже готов принимать жителей города на занятия оздоровительным плаванием. Здесь доступны аквааэробика, тренажерный зал, детские секции и зал водных видов спорта, - сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

Пространство внутри полностью обновлено, а прилегающая территория благоустроена - высажены деревья и кустарники.





Новому общественному пространству присвоено имя почетного гражданина Селенгинского района Евгения Ивановича Карпенко, который сыграл ключевую роль в строительстве Гусиноозёрской ГРЭС.

Фото: тг-канал главы Бурятии Алексея Цыденова