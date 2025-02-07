Жительница Бурятии стала мамой в десятый раз

Жительница Ильки стала мамой в десятый раз, с чем ее и поздравили в Заиграевском районном отделе Управления ЗАГС, выдавая свидетельство о рождении. Малыша, родившегося 28 января, назвали Гордеем.

Сейчас в многодетной семье Белоусовых Николая Александровича и Евгении Юрьевны 6 девочек и четыре мальчика.

В группе «Вперед. Заиграево» отмечают, что многодетная семья Белоусовых славится своей активностью. Мама часто участвует в мероприятиях школы, является победителем в номинации конкурса «Леди-2018» и уже не раз получала благодарственные письма от главы района. Также супруги Евгения и Николай являются активными членами ТОС «Парк Вдохновения». В 2021 году семью наградили медалью «За верность родительскому долгу».

Фото: loon.site