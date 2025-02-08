Общество 08.02.2025 в 11:49

В Бурятии госинспекторы отгоняют оленей от трассы

В сильные холода животные замирают и плохо ориентируются в пространстве

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Текст: Анастасия Величко
В Бурятии госинспекторы отгоняют оленей от трассы

БУ «Бурприрода» рассказало о работе госинспекторов Улюнского заказника. Заказник основан в 1984 году. Его площадь составляет более 18 тысяч гектаров в Баргузинском районе.

Это уникальное место, которое нужно беречь - в прямой видимости видны мирно пасущиеся дикие животные.

Для охраны заказника работают два государственных инспектора БУ «Бурприрода» Никита Щадрин и Александр Колмаков.

- В сильные холода дикие копытные - благородный олень, марал, сибирская косуля замирают, не двигаются, что опасно для них. Могут выйти на дорогу. В такие моменты отгоняем животных назад в заказник, - отмечает государственный инспектор БУ «Бурприрода» Никита Щадрин.

Такой вот особый вид бережного отношения к природе у госинспекторов. Очень мило, согласитесь, сообщает пресс-служба учреждения.


Фото: Бурприрода

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