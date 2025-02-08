Общество 08.02.2025 в 15:10
Жителей Бурятии призывают повременить с поездками в Иркутск
Сейчас на перевале Култук скопились большегрузы
Текст: Анастасия Величко
Как сообщает упрдор «Южный Байкал», наблюдаются автомобильные заторы на перевале Култук Иркутской области. Там скопились большегрузы.
- Затруднено движение легковых авто. Местами автомобильные пробки. Дежурят ГИБДД и дорожная служба. Земляки, учитывайте данные обстоятельства при планировании поездки. По возможности временно откажитесь от поездок в направлении Иркутск-Слюдянка, - призывают жителей Бурятии дорожные службы.
Фото: "Номер один"