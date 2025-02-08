Найденную в Улан-Удэ косулю выпустили в лес

Сегодня утром в Улан-Удэ на территории детского сада горожане заметили косулю. Животное металось по территории, не в силах выбраться обратно на волю. Животное поймали сотрудники Бурприроднадзора и выпустили в естественную среду обитания.

Косулю выпустили в естественную среду обитания в охраняемой зоне, где запрещена охота в Тарбагатайском районе. Там видны следы ее сородичей, поэтому косуле будет комфортно.

- Многих интересует вопрос, как косуля попала в город. Ничего необычного - просто из-за морозов и высокого снежного покрова копытные в поисках пищи активно передвигаются. Иногда могут заходить на территорию населенных пунктов, - поясняют в Бурприроднадзоре.



Фото: скриншот видео Бурприроднадзора