В Улан-Удэ открылся долгожданный ледовый дворец спорта

8 февраля состоялось торжественное открытие Регионального центра по хоккею. Теперь он станет домом для федераций по хоккею, хоккею с мячом, фигурному катанию и конькобежному спорту. Проект реализован в рамках исполнения поручения Президента Российской Федерации В.В. Путина и национального проекта «Демография». Строительство современного спортивного комплекса осуществилось благодаря концессионному соглашению, заключенного между Республикой Бурятия и ООО «Арена» (г. Барнаул), направленное на развитие спортивной инфраструктуры нашего региона.

«Байкал Арена»

Глава Республики Бурятии Алексей Цыденов прошелся по всем секторам и коридорам спортивного комплекса перед открытием, чтобы лично убедиться в готовности объекта распахнуть свои двери для желающих заниматься спортом на льду. Региональный центр по хоккею представляет собой современный спортивный комплекс, состоящий из двух ледовых арен.





Площадь большой ледовой арены 1830 кв. м., она может вместить на свои трибуны 1960 зрителей. Также предусмотрены вип-ложи, медицинский блок, раздевалки для профессиональных и любительских команд. Малая ледовая арена – это 900 кв. м. ледового покрытия, помещение с трибунами на 336 зрителей и тренировочный зал. Помимо административных помещений есть хостел на 56 мест для размещения приезжих хоккейных команд в период соревнований.

Общая площадь здания составляет 20938 кв. м. Комплекс находится на территории физкультурно-спортивного комплекса. Общая стоимость проекта составила 1 630 млн. рублей, финансирование осуществлялось за счет федерального и республиканского бюджетов. Согласно соглашению, эксплуатация и содержание помещения будет осуществлять ООО «Арена» в течение 10 лет.

- Еще в 2018 году на форуме «Россия – спортивная держава» в Ульяновске Владимир Владимирович Путин сказал, что в Бурятии будет свой ледовый дворец, и вот благодаря поддержке президента у нас появился такой замечательный комплекс. Здесь все сделано для того, чтобы жители нашего города и республики любого возраста могли заниматься спортом. Желаю, чтобы лед всегда был занят, и люди всегда приходили сюда с большим удовольствием, - поздравил жителей с открытием центра глава Бурятии Алексей Цыденов.

Также глава поблагодарил генерального директора ООО «Арена» Михаила Дроздова за сотрудничество и терпение, ведь строительство попало в ковидное время. Но несмотря на разные обстоятельства строительство было завершено в течение 4 лет.

- Ледовый дворец будет способствовать не только совершенствованию спортивного мастерства хоккеистам, фигуристам и конькобежцам, но и развитию зимнего вида спорта и укреплению здоровья населения. Мы уверены, что наши спортсмены будут показывать свои результаты на разных соревнованиях, прославляя Бурятию, - отметил председатель Народного Хурала Владимир Павлов.

Спорт на льду

В Региональном центре по хоккею «Байкал Арена» будут заниматься воспитанники спортивных школ и просто любители данного спортивного направления.

Но все же для Региональной спортивной общественной организации «Федерация хоккея Республики Бурятия» открытие центра – это большой праздник. Ведь согласно статистическим данным, численность занимающихся по виду спорта «хоккей» в Бурятия составляет 2900 человек. Когда есть свое постоянное тренировочное место, помещение для проведения спортивных мероприятий, соответствующий всем параметрам, тогда возрастет уровень подготовки спортсменов и увеличится количество желающих заниматься хоккеем. Как поется в песне, «трус не играет в хоккей».

Помимо классического хоккея, не менее популярен в Бурятии хоккей с мячом. По республике занимающихся данным видом спорта составляет 4663 человек, а количество штатных тренеров-преподавателей 15 человек. Турниры, проводимые федерацией хоккея с мячом, охватывают огромное количество спортсменов и любителей.

Для представителей фигурного катания на коньках, куда входят и частные спортивные школы, «Байкал Арена» станет настоящим домом, что несомненно поспособствует популяризации этого красивого вида спорта.

Также для федерации конькобежного спорта Республики Бурятия, которым занимаются около 2000 человек, ледовый дворец станет стимулом для наращивания своих спортивных навыков. Ведь соревнования, проводимые федерацией, принимают участие все муниципальные образования Бурятии.

- Мечты сбываются! Теперь у наших хоккеистов и фигуристов есть свой современный дом, где они смогут оттачивать мастерство, закалять характер и стремиться к победам, - прокомментировал министр спорта и молодёжной политики Иван Козырев.

Как отметил глава Бурятии, данный спортивный комплекс имеет самый лучший лед, к тому же работающий круглосуточно. Оборудование обслуживающее помещение, например, машина для заливки льда производит сам инвестор, таким образом получилось импортозамещение. Объект получился адаптированным под все виды ледового спорта, также есть помещения для иного вида спорта, подытожил Алексей Цыденов.

Таким образом под крышей Регионального центра по хоккею «Байкал Арена» будут совершаться спортивные достижения, зажигаться новые звезды и воспитается не одно поколение спортсменов, прославляющих республику на аренах России и мира. Помимо этого, комплекс станет центром притяжения для развития и популяризации здорового образа жизни и приобщения к спорту горожан и жителей Бурятии.

Глава Бурятии Алексей Цыденов символически запустил работу ледового дворца, запустив шайбу в хоккейные ворота. После торжественных мероприятий, где артисты станцевали ехор на коньках, была товарищеская встреча между командами «Динамо» и «Титан».