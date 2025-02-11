В Бурятии энергетики до последнего пытались сэкономить на погибшем работнике

Трагедии на производстве случаются, и это не секрет. Но иногда, помимо ужасной потери, эти случаи показывают лицемерие и равнодушие людей, руководящих крупными компаниями. Родственники погибшего электромонтера, к примеру, помимо положенной по закону страховки получили от «Россети Сибирь» (точнее, от филиала - «Бурятэнерго») 9887 рублей - материальное пособие на погребение. Разве это не издевка?Вадим (имя изменено. - Прим. ред.) был принят на работу в ПАО «Россети-Сибирь» в сентябре 2022 года. Его взяли на должность электромонтера четвертого разряда оперативно-выездной бригады оперативно-диспетчерской группы Закаменского РЭС. Чуть позже его перевели на должность электромонтера по эксплуатации распределительных сетей Михайловского мастерского участка.Вадиму не удалось отработать в «Бурятэнерго» и одного года. В августе 2023 года он получил страшный удар током и погиб. Его смерть признали несчастным случаем. Вот что говорят о том, почему так произошло, результаты расследования.«Причиной, вызвавшей несчастный случай, явилась неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в несогласованности действий руководителя и работника. В результате чего не обеспечена правильная организация и безопасное производство работ в соответствии с требованиями правил и норм безопасности. Не определены в полном объеме организационные и технические мероприятия. Нарушен порядок выполнения работ в электроустановках, в том числе допущены работы в действующих электроустановках без применения электрозащитных средств… не обеспечен контроль со стороны должностных лиц организации за соблюдением работником порядка выполнения работ в электроустановках».В общем, нарушений множество. При этом грубой неосторожности самого Вадима расследование не установило.В тот день, 2 августа, бригада Михайловского мастерского участка, в составе которой был и Вадим, выехала на внеплановый осмотр одной из линий электропередачи. Работа продолжалась весь день, работники разъехались по домам только в 19:10. Примерно в то же время местная жительница в районе местности Ушканка увидела искрение на электроопоре и позвонила заместителю начальника Закаменского РЭС. Он позвонил Вадиму и отправил его на место. Монтер, только что вернувшийся домой, снова переоделся в рабочую форму, сел на свой мопед и поехал разбираться с искрящейся опорой. В 19:30 его нашли возле этой опоры лежащим на земле. Он был мертв.Как выяснится позже, его смерть наступила «при выполнении трудовых обязанностей в результате несчастного случая на производстве, который произошел в том числе вследствие нарушения работодателем ПАО «Россети-Сибирь» - «Бурятэнерго» требований правил охраны труда, неудовлетворительной организации производства работ».К слову, это одна из крупнейших компаний в энергетической сфере Бурятии. Как писал в прошлом году «Номер один», чистая прибыль «Россетей» (федеральная компания, владеющая «Бурятэнерго». - Прим. ред.) за 2023 год выросла в шесть раз по сравнению с предыдущим годом - до 320,4 млрд рублей. При этом, согласно отчету «Россети Сибирь» за 2023 год, ПАО «Россети» владеет лишь 57,9% компании. Еще 20,68% принадлежат «Эрглис лимитед», а 18,23% - AIM Capital SE. Остальные 3,18% приходятся на прочих акционеров.И здесь уместно отметить маленький факт из дела о гибели Вадима: компания выплатила матери погибшего материальное пособие на погребение в размере 9887 рублей. Эта сумма очень красноречиво говорит об отношении энергетического гиганта к своим работникам.Родственники Вадима, конечно, не спасовали перед монополистом. В суд обратились мать погибшего, его сестры и брат. Они справедливо требовали с ПАО «Россети Сибирь» компенсацию морального вреда: 2 млн рублей - в пользу матери и по 1 млн рублей - в пользу брата и сестер.«Смертью… причинены моральные и нравственные страдания его матери, сестрам и брату, которые навсегда лишились сына, брата, опоры и поддержки в настоящем и будущем. Его смерть явилась большим и невосполнимым горем, - говорится в судебном решении. - Каких-либо фактов противоправного или аморального поведения потерпевшего не установлено, напротив, потерпевший осуществлял полезную деятельность. Допустив несчастный случай на производстве, ответчик не принял мер по его расследованию и надлежащему оформлению - составлению акта о несчастном случае на производстве, оспорив в судебном порядке заключение и предписание государственного инспектора труда, которые решением Железнодорожного районного суда Улан-Удэ от 16 февраля 2024 года и апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда Республики Бурятия от 3 июня 2024 года оставлены без удовлетворения. Таким образом, ответчик не только допустил несчастный случай на производстве, но и незаконно длительное время не исполнял обязанность по составлению акта о несчастном случае на производстве, что причиняло дополнительные нравственные страдания истцам».Другими словами, вместо того, чтобы поддержать убитых горем родных, корпоративные боссы и их юристы решили заволокитить это дело. Истинное лицо компании ее представитель еще раз продемонстрировала в суде.«…Просила учесть, что в соответствии с пунктом 6.1.3 коллективного договора (матери погибшего. - Прим. ред.) оказана единовременная материальная помощь в размере 9 887 рублей, выплачена страховая сумма в размере 2 млн рублей. Усматривается грубая неосторожность в действиях самого потерпевшего, который, имея стаж работы в течение пяти лет семи месяцев, будучи обученным по охране труда по профессии, прошедший проверку знаний требований охраны труда, проинструктированный, обеспеченный средствами индивидуальной защиты, ознакомленный с оценкой профессиональных рисков на рабочем месте, выполняя работы с повышенной опасностью, не выполнил требования по правильному обращению с электрооборудованием, не принял возможные меры к собственной безопасности».То есть вот вам страховка, которую платим не мы, вот вам 9887 рублей. И вообще, сам виноват, что полез. Ничего больше платить не хотим. Примерно так выглядит позиция «Россетей».Обычно суды снижают требования истцов. Просишь миллион - дадут в лучшем случае тысяч 500, а то и 10. Но в этот раз Фемида полностью и безоговорочно встала на сторону родных Вадима: матери присудили, как и указано в иске, 2 млн рублей, брату и сестрам - по 1 млн рублей. Итого набежала сумма в 6 млн рублей.Конечно, для миллиардного энергетического монстра эта сумма как капля в море. Но, тем не менее, следуя поговорке «Копейка рубль бережет», юристы компании отправились обжаловать это решение в надежде если не отобрать у убитой горем матери ее компенсацию, то хотя бы ее уменьшить.«Сторона истца не представила доказательства, оправдывающие размер компенсации морального вреда, - говорили они. - Кроме того, действия работника, выразившиеся в несоблюдении правил техники безопасности, в условиях полного пренебрежения правилами безопасности труда напрямую содействовали наступлению его смерти».Представитель компании еще раз упомянула позорные 9 887 рублей, словно эти деньги являются благородным жестом, а не доказательством циничной скупости потерявших всякое сочувствие к людям кабинетных начальников.Но их жадность в этот раз не позволила сэкономить им лишние копейки.«При определении размера компенсации морального вреда судом первой инстанции обоснованно принято во внимание то, что в результате смерти (Вадима. - Прим. ред.) его мать, сестры и брат испытали моральные и нравственные страдания, которые выразились в глубоких переживаниях, чувстве потери и горя в связи со смертью близкого человека. А также то обстоятельство, что в наиболее близких отношениях с погибшим находились мать, получающая пенсию по возрасту, и сестра, работающая на сезонных работах, поскольку на день смерти они проживали совместно в одном жилом доме, вели с ним общее хозяйство, сын материально поддерживал семью», - говорится в решении Верховного суда.В итоге апелляционная инстанция оставила решение в прежнем виде, а в жалобе энергетическому монополисту отказала. И это хорошая новость.