В Бурятии закроют дом престарелых и инвалидов

Жители Заиграевского района Бурятии выразили беспокойство по поводу закрытия дома-интерната для престарелых и инвалидов в Новой Бряни. Оказалось, что закроют его временно лишь для того, чтобы капитально отремонтировать.

- Заиграевский дом-интернат для престарелых и инвалидов вошел в федеральный проект «Старшее поколение» нацпроекта «Семья». В рамках программы там проведут капитальный ремонт: отремонтируют кровлю и пол, заменят окна, сделают ремонт и внутри здания. Кроме того, отремонтируют ограждение территории интерната и благоустроят внутренний двор. Постояльцы нашего дома - интерната на время ремонта будут размещены в других домах-интернатах республики. Часть сотрудников продолжат работу в штатном режиме, остальные же будут отправлены в вынужденный простой с выплатой не менее 2/3 от зарплаты, - рассказала директор дома-интерната Екатерина Матвеева в местной газете «Вперед».

Фото: loon.site