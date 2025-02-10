Общество 10.02.2025 в 16:30
«Его рвало больше месяца»
В Новосибирске ветеринары спасли китайского бульдога, который проглотил игрушку
Текст: КП-Новосибирск
Ветеринары из Новосибирска спасли собаку редкой породы «китайский чунцин» или «китайский бульдог», которую рвало из-за съеденной игрушки около 1,5 месяцев. Историю четвероногого друга журналистам КП-Новосибирск рассказали врачи клиники «ИнТерра».
Пёс поступил в клинику весом 12,5 килограммов, что критически мало для такой породы. Как рассказали владельцы, собака плохо себя чувствовала больше месяца. При этом рацион у питомца был полностью натуральным: мясо, каша, курица и кости.
Уже в процессе осмотра и проведения УЗИ ветеринары поняли, что проблема в инородном теле, которое застряло в желудке. Однако понять, что именно мешало пищеварению не удалось, определить это можно было только хирургическим путем. В процессе операции хирурги достали из желудка собаки кусок игрушки, с которой баловался пёс. Это оказалась пластмассовая палка-грызунок. У фрагмента игрушки было отверстие, которое позволяло частично проходить еде.
— Пациента выписали спустя месяц с хорошим аппетитом и массой тела 18,5 кило, — рассказала ветеринарный врач Анна Левченко.
Пёс поступил в клинику весом 12,5 килограммов, что критически мало для такой породы. Как рассказали владельцы, собака плохо себя чувствовала больше месяца. При этом рацион у питомца был полностью натуральным: мясо, каша, курица и кости.
Уже в процессе осмотра и проведения УЗИ ветеринары поняли, что проблема в инородном теле, которое застряло в желудке. Однако понять, что именно мешало пищеварению не удалось, определить это можно было только хирургическим путем. В процессе операции хирурги достали из желудка собаки кусок игрушки, с которой баловался пёс. Это оказалась пластмассовая палка-грызунок. У фрагмента игрушки было отверстие, которое позволяло частично проходить еде.
— Пациента выписали спустя месяц с хорошим аппетитом и массой тела 18,5 кило, — рассказала ветеринарный врач Анна Левченко.
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