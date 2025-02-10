Монголы вложат в кашемир миллионы долларов

Президент Монголии утвердил в государственном бюджете на 2025 год финансирование в размере 788,9 млрд тугриков (232 млн. долларов США) в рамках проекта «Белое золото». Это свидетельствует о серьезной поддержке со стороны государства, направленной на модернизацию и расширение производства в ключевых отраслях, отмечает агентство «Монцамэ».Ожидается, что реализация национального движения «Белое Золото» приведет к существенному росту глубокой переработки шерсти, кашемира и кожи. Это, в свою очередь, позволит увеличить выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью, повысить конкурентоспособность монгольской продукции и создать новые рабочие места.Одним из важнейших этапов стало активное подключение коммерческих банков, которые уже начали рассматривать заявки и принимать первые решения о выдаче льготных кредитов. Эти кредиты предназначены для финансирования оборотных средств и инвестиций предприятий, занимающихся переработкой шерсти, кашемира и кожи, что значительно ускорит внедрение современных технологий и расширение производственных мощностей.Отмечается, что для обеспечения эффективного и целевого использования выделенных средств министерство продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности организовало серию ознакомительных поездок для экономистов из десяти ведущих коммерческих банков. Целью этих поездок является ознакомление с технологическими процессами, особенностями производства, оборудованием и деятельностью предприятий по переработке шерсти, кашемира и кожи.В рамках программы экономисты коммерческих банков посетили ряд ведущих предприятий, в том числе кожевенный завод «Булигаар», обувную фабрику «Хос Аз», предприятие по производству сумок «Марис трейд», а также компании по производству шерсти и кашемира «Блю Скай Кашемир» и «Кашемир холдинг». Эти визиты позволили специалистам банковской сферы лучше понять специфику отрасли и оценить перспективы финансируемых проектов.