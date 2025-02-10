Жители Бурятии могут принять участие в конкурсе Фонда президентских грантов

Жители Бурятии могут принять участие во втором грантовом конкурсе Фонда президентских грантов (возрастное ограничение 18+). Заявки можно подавать на сайте фонда до 23:30 по московскому времени 17 марта текущего года.

В конкурсе могут принять участие некоммерческие организации из всех регионов страны. НКО должны быть зарегистрированы не позднее 17 сентября 2024 года и не иметь органов власти в составе учредителей.

Направления конкурса: социальная поддержка и защита граждан, пропаганда здорового образа жизни, поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, поддержка молодежных проектов, поддержка проектов в области науки, образования, просвещения, инновационные образовательные подходы, сохранение исторической памяти, защита прав и свобод человека и гражданина, охрана окружающей среды и защита животных, лесовосстановление и борьба с пожарами, укрепление межнационального и межрелигиозного согласия, развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников за рубежом, развитие институтов гражданского общества.

Подробную информацию об участии в грантовом конкурсе можно найти в положении.

Сумма поддержки проектов в рамках второго конкурса Фонда президентских грантов составит от 500 тысяч до 15 миллионов рублей и выше.

Итоги конкурса будут подведены в июне. Реализацию поддержанных проектов надо будет начать с 1 июля 2025 года.

Фото: loon.site