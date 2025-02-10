Жителей Улан-Удэ просят подарить книги для домов-интернатов

В Улан-Удэ до 1 мая 2025 года проходит марафон по сбору книг (возрастное ограничение 0+). Все собранные книги будут отправлены в библиотеки домов-интернатов, в которых проживают дети, лица пожилого возраста и люди с ограниченными возможностями здоровья.

Принять участие в акции могут все желающие.

- Принимается художественная, мемуарная, научная, справочная литература и многое другое. Главное условие — книги должны быть в хорошем состоянии. Давайте вместе подарим радость чтения тем, кто в этом особенно нуждается, - сообщили в администрации Улан-Удэ.

Книги можно передать в Управление социальной защиты населения по г. Улан-Удэ, по адресу: бульвар Карла Маркса, 14, а также в отделы соцзащиты населения республики Бурятия в подразделения РГУ «Центр социальной поддержки населения» по месту жительства.

Возрастное ограничение 0+

Фото: loon.site