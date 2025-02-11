В Улан-Удэ рассказали, где сегодня отключат свет, воду и тепло

Отключения электричества, воды и тепла пройдут сегодня в Улан-Удэ. Об этом горожан предупредили в мэрии города.- ул. Звенигородская 21Б, 22Б, 23Б, 27Б, 30Б, 31Б, 18Б, 19Б, 3Б, 4Б, 6Б, 7Б, 8Б, 11Б, 12Б, 13Б, 5Б.- 120 квартал-ул. Пржевальского 3а, ул. Добролюбова 6, 6а.- ул. Кленовая, ул. Загутайская, ул. Сахаюртинская, ул. пер. Кленовая, ул. Рождественская, ул. Балдано- ДНТ «Терра» ул. Ясногорская, ул. Дамби Дамбаева, ул. Ракитовая, 7-й проезд, ул. П. Матросова 1а (База Барис)- ул. Полигон, ул. Таганская, ул. Грушевая, ул. Телембинская, ДНТ «Баяр», ул. Арбузова, ул. Третьякова, ул. Богданова, ул. Бородина, ул. Блинова, ул. Житкова, ул. проезд Третьякова, детский сад по ул. Арбузова 4а, ул. Перова, поликлиника №6 по ул. Третьякова 16а- ул. Павлова 47, 49, 51, 53, 55, 59, 76, ул. Сахьяновой 15, 19, ул. Павлова 48апланируется отключить в доме по ул. Чкалова 13.