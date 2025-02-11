Общество 11.02.2025 в 09:51

В Улан-Удэ рассказали, где сегодня отключат свет, воду и тепло

Причиной отключений стали ремонтные работы
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ рассказали, где сегодня отключат свет, воду и тепло
Фото: архив «Номер один»
Отключения электричества, воды и тепла пройдут сегодня в Улан-Удэ. Об этом горожан предупредили в мэрии города.

Электроэнергию отключат по следующим адресам:

с 10:00 до 16:00

- ул. Звенигородская 21Б, 22Б, 23Б, 27Б, 30Б, 31Б, 18Б, 19Б, 3Б, 4Б, 6Б, 7Б, 8Б, 11Б, 12Б, 13Б, 5Б.

- 120 квартал

с 9:00 до 17:00

-ул. Пржевальского 3а, ул. Добролюбова 6, 6а.

с 10:00 до 18:00

- ул. Кленовая, ул. Загутайская, ул. Сахаюртинская, ул. пер. Кленовая, ул. Рождественская, ул. Балдано

- ДНТ «Терра» ул. Ясногорская, ул. Дамби Дамбаева, ул. Ракитовая, 7-й проезд, ул. П. Матросова 1а (База Барис)

- ул. Полигон, ул. Таганская, ул. Грушевая, ул. Телембинская, ДНТ «Баяр», ул. Арбузова, ул. Третьякова, ул. Богданова, ул. Бородина, ул. Блинова, ул. Житкова, ул. проезд Третьякова, детский сад по ул. Арбузова 4а, ул. Перова, поликлиника №6 по ул. Третьякова 16а

Холодную воду отключат с 9:30 до 14:00 по адресам:

- ул. Павлова 47, 49, 51, 53, 55, 59, 76, ул. Сахьяновой 15, 19, ул. Павлова 48а

Отопление и горячую воду с 10:00 до 14:00 планируется отключить в доме по ул. Чкалова 13.
Теги
отключение

Все новости

В Улан-Удэ рассказали, где сегодня отключат свет, воду и тепло
11.02.2025 в 09:51
Предпринимателя в Бурятии осудили за привлечение к труду мигрантов
11.02.2025 в 09:51
В Еравнинском районе Бурятии отремонтируют дорогу и мосты
11.02.2025 в 09:36
Дело пострадавшей девочки в Бурятии будет контролироваться Москвой
11.02.2025 в 09:18
Срыв поездки из-за болезни
11.02.2025 в 09:00
В Бурятии энергетики до последнего пытались сэкономить на погибшем работнике
11.02.2025 в 06:00
В Бурятии катившая с горки девочка угодила прямо под машину
10.02.2025 в 17:46
Мошенники продолжают взламывать аккаунты на Госуслугах
10.02.2025 в 17:42
В Бурятии показали, как растут ледяные иглы
10.02.2025 в 17:38
Жителей Улан-Удэ просят подарить книги для домов-интернатов
10.02.2025 в 17:33
ЗУРХАЙ
с 5 по 11 февраля

Читайте также
Предпринимателя в Бурятии осудили за привлечение к труду мигрантов
С него взыскали 250 тысяч в доход государства
11.02.2025 в 09:51
В Еравнинском районе Бурятии отремонтируют дорогу и мосты
В 2025 году продолжится ремонт Улан-Удэ-Романовка -Чита
11.02.2025 в 09:36
Срыв поездки из-за болезни
Можно ли вернуть залог?
11.02.2025 в 09:00
В Бурятии энергетики до последнего пытались сэкономить на погибшем работнике
Однако отмахнуться от родственников убитого током монтера им не удалось
11.02.2025 в 06:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru