Гигантские буквы и цифры изо льда украсили район Бурятии

Скульптор из Словакии, Мариан Иванчак, завершил ледовую композицию посвященную зимним сельским спортивным играм 2025 года. Гигантские буквы, цифры и другие прозрачные скульптуры украсили центр Джидинского района Бурятии.

- Площадь села Петропавловка уже привлекла внимание жителей и гостей районного центра и мы уверенны что композиция созданная скульптором станет местом притяжения предстоящих игр. До встречи на Республиканских зимних сельских спортивных играх в Джидинском районе, - пишут в местной районной группе.

Напомним, что известный художник Мариан Иванчак много путешествовал по миру и долго жил в Англии, но однажды, приехав в Бурятию, влюбился в местную природу и понял, что хочет здесь остаться.

Фото: ТГ-канал «Джидинский район»