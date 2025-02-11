Самая красивая фигуристка России покаталась на коньках по Байкалу

Одна из самых красивых на сегодня фигуристок России Алина Загитова, известная тем, что собрала все возможные награды в своем виде спорта, покаталась по прозрачному льду Байкала. Девушка призналась, что исполнила свою давнюю мечту.

22-летняя победительница Олимпийских игр, чемпионка мира и Европы Алина Загитова не только прокатилась по озеру, она также поездила в хивусе (судно на воздушной подушке, специально сконструированное для передвижения по сложным поверхностям, таким как лёд или снег) и сняла ряд прекрасных видео с природой Байкала. О том, что она наконец-то исполнила свою давнюю мечту, Алина рассказали в своем телеграм-канале.

Фото: ТГ-канал Алины Загитовой