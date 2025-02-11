Общество 11.02.2025 в 11:09

«Как детям дают читать про пиво?»

Мама первоклассницы пожаловалась на книгу из школьной библиотеки
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Текст: КП-Новосибирск
«Как детям дают читать про пиво?»
Родителей возмутило, что в книге герои говорят про пиво. Фото: предоставлено читательницей КП-Новосибирск
«Улучив момент, Женька на полусогнутых подкатил к старшекласснику и протянул банку пива: «Конан, это тебе». Нет, это не отрывок из какого-нибудь дешевого детектива. Это фраза из книги Тамары Крюковой «Женька Москвичев и его друзья», которую обнаружили в библиотеке одной из новосибирских школ. Возмущенные взрослые обратились в редакцию КП-Новосибирск.

- Моя дочка учится в первом классе, принесла эту книгу из школьной библиотеки домой, - рассказала мама школьницы. – Я попросила ее читать вслух, чтобы помогать ей правильно произносить слова и ставить ударение. И слышу – раз в тексте про пиво, два про пиво. Причем преподносится это почему-то с позитивной точки зрения, что, мол, без пива ничего не сделаешь. Такое воспитание молодежи теперь что ли?

Это не единственная претензия от сибирячки.

- Мы только недавно в классе обсуждали, что давать клички одноклассникам плохо, что дети обижаются. А в книге практически у всех героев есть кличка. Например, Петухов - петух, Шмыгов - Шмыга. Есть такие фразочки: «Слышь, Петух, не кукарекай». И что должны школьники вынести после прочтения этой книги?

Есть и другие фразы, которые вызвали нарекания у взрослых:

- В книге часто встречаются слова «урод», «фигня», «ржал как резаный». Какой пример могут взять младшеклассники?

Мама первоклассницы фото страниц книги выложила в родительский чат, там ее поддержали. И теперь она собирается идти к директору школы:

- Как вообще детям дают читать про пиво? Я буду добиваться, чтобы книгу изъяли из библиотеки – школьники не должны читать такое!

Вера Ганзя, экс-депутат Государственной Думы, директор школы с 20-летним стажем, поддерживает родителей.

- В кличках в книге ничего плохого нет: у многих они в детстве были, и спустя года о них вспоминают с улыбкой. У меня у самой, например, была кличка «мама», я была не против, - рассказала Вера Ганзя. – А вот упоминание пива недопустимо, тем более в каком-то позитивном ключе. У меня версия, что эта книга попала в библиотеку от спонсоров или просто кто-то передал: вряд ли ее закупали для библиотеки власти. Но почему эта книга попала в руки ребенку, большой вопрос. Директор школы и педагоги должны были ее отсмотреть.

В самой школе оперативно комментарий получить не удалось.
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