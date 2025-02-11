Общество 11.02.2025 в 11:16

Жители Бурятии получат в феврале повышенную пенсию

Ее проиндексировали на 9,5 процентов
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Текст: Служба информации "Номер один"
Жители Бурятии получат в феврале повышенную пенсию

Социальный фонд Бурятии произвел доиндексацию страховых пенсий по старости, инвалидности и по потери кормильца более 213 тысячам жителям региона.

- Выплаты с учетом дополнительной индексации работающие и неработающие жители республики начали получать уже в феврале. Вместе с повышенной пенсией за февраль гражданам также будет перечислена доплата за январь с учетом доиндексации с 7,3 % до 9,5 %. Все выплаты начислены автоматически, обращаться в региональное отделение Соцфонда для этого не нужно, - отметили в СФР Бурятии.

Особенностью выплаты пенсий в феврале является и то, что некоторые пенсионеры республики получат выплаты через банки раньше установленной даты доставки.

Граждане, которые пенсии получают по графику 14 и 21 числа, в этом месяце получат их 12 и 19 февраля соответственно.

- Изменения в февральском графике связано с тем, что 14 и 21 февраля выпадают на пятницу. По правилам, действующим с декабря 2024 года, если дата доставки пенсии выпадает на пятницу либо выходные нерабочие дни, перечисление денежных средств пенсионерам производится через кредитные учреждения в среду и четверг соответственно, - пояснили в СФР Бурятии.

Пособия и пенсии через «Почту России» выплачиваются в увеличенном размере по графику до 21 февраля включительно. Дата получения выплат определяется почтовыми отделениями в зависимости от адреса проживания получателей.

По вопросам пенсионного и социального страхования можно обратиться по номеру единого контакт-центра: 8 (800) 100-00-01 (звонок бесплатный, работает круглосуточно без выходных).

 

Фото: Номер один

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