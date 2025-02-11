Общество 11.02.2025 в 11:52

В Бурятии катастрофически не хватает полицейских

Речь идет о сотнях вакансий
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии катастрофически не хватает полицейских
Фото: архив «Номер один»
В Хурале Бурятии продолжается подготовка к предстоящей сессии. Сегодня включенные в ее повестку вопросы обсудили депутаты Комитета по межрегиональным связям, национальным вопросам, молодежной политике, общественным и религиозным объединениям.

Так, они единогласно поддержали кандидатуру Амгалана Дармаева на должность зампреда - министра сельского хозяйства и продовольствия РБ. Также они проголосовали за единовременные выплаты «детям войны» в размере 3000 рублей. Их получат 3586 граждан республики по данной категории, которые не имеют других доплат.

Кроме того, на сессии парламента депутаты намерены выслушать отчет МВД республики о проделанной работе. Сегодня начальник управления организации охраны общественного порядка МВД РБ полковник Виликтон Соднопов проинформировал народных избранников о самых «болевых» точках в работе. Это, прежде всего, нехватка кадров.

- На сегодня нам не хватает 753 сотрудника, с участковыми проблема. Причина - низкая зарплата и огромная нагрузка, - сообщил полицейский.

Отметим, нехватка кадров в подразделениях МВД России в целом по стране на сегодня составляет почти 19%. Такие данные озвучил замглавы МВД России Александр Горовой в начале февраля.
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