Мошенники добрались до главного ветеринара Бурятии и взломали ее личный телеграм. Об этом предупредили вчера в официальном аккаунте Управления ветеринарии республики.

- Аккаунт руководителя Управления ветеринарии Бурятии Евгении Цыренжаповой в Telegram взломан мошенниками. Не реагируйте на подозрительные сообщения и просьбы о переводе денежных средств. Будьте внимательны и осторожны, - написали в ведомстве.

Накануне мы сообщали о взломе нескольких мессенджеров министра культуры республики.

- Друзья! Злоумышленники продолжают создавать ложные копии моего аккаунта с моим именем и фотографиями. Это делают и в соцсетях, и в мессенджерах – Whatsapp, Telegram, VK. Не реагируйте на сообщения с ложных аккаунтов, не отвечайте на сообщения и не переходите по ссылкам, - сообщила в октябре 2024 года Соелма Дагаева.

Фото: loon.site