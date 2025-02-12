Жители Бурятии завалили жалобами представителя Генпрокуратуры

Начальник управления Генпрокуратуры России по ДФО Андрей Мондохонов провел личный прием граждан в Бурятии. В ходе приема жители республики буквально забросали его жалобами, касающимися самых разных сфер.Так, маломобильные граждане столкнулись с трудностями при посещении дома культуры в селе Унэгэтэй из-за отсутствия условий для беспрепятственного доступа к объекту.У многодетной семьи из Дабатуйского сельского поселения, воспитывающей трех детей, возникли сложности с получением земельного участка под строительство дома.Мать ребенка-инвалида из поселка Татарский ключ просила оказать содействие в предоставлении жилья.В ходе приема жительница Онохоя сообщила об отсутствии необходимого оборудования в рентгеновском кабинете поликлиники, из-за чего местные жители вынуждены ездить в больницу райцентра.За помощью в получении жизненно необходимых лекарств обратился отец 10-летнего ребенка с инвалидностью.Молодой врач из Хоринской ЦРБ поднял проблему длительного строительства многоквартирного дома для врачей и учителей в Хоринске.Проблемные вопросы касались и энергетической сферы. Так, жители Усть-Бряни пожаловались на невыполнение сетевой организацией функций по содержанию объектов электроэнергетики, а проживающая в Онохое супруга участника спецоперации – на неисполнение договора по подключению ее дома к электросетям.В свою очередь, жители Эрхирика и Кабанска обратили внимание на плохую работу мусорного оператора и стихийные свалки.«По всем поступившим обращениям прокуратура Бурятии незамедлительно организует проверки, направленные на восстановление нарушенных прав граждан», - заверили по итогам приема в надзорном ведомстве.