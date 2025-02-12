Общество 12.02.2025 в 10:16

Жители Бурятии завалили жалобами представителя Генпрокуратуры

Они касались самых разных сфер
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Жители Бурятии завалили жалобами представителя Генпрокуратуры
Фото: прокуратура Бурятии
Начальник управления Генпрокуратуры России по ДФО Андрей Мондохонов провел личный прием граждан в Бурятии. В ходе приема жители республики буквально забросали его жалобами, касающимися самых разных сфер.

Так, маломобильные граждане столкнулись с трудностями при посещении дома культуры в селе Унэгэтэй из-за отсутствия условий для беспрепятственного доступа к объекту.

У многодетной семьи из Дабатуйского сельского поселения, воспитывающей трех детей, возникли сложности с получением земельного участка под строительство дома.

Мать ребенка-инвалида из поселка Татарский ключ просила оказать содействие в предоставлении жилья.

В ходе приема жительница Онохоя сообщила об отсутствии необходимого оборудования в рентгеновском кабинете поликлиники, из-за чего местные жители вынуждены ездить в больницу райцентра.

За помощью в получении жизненно необходимых лекарств обратился отец 10-летнего ребенка с инвалидностью.

Молодой врач из Хоринской ЦРБ поднял проблему длительного строительства многоквартирного дома для врачей и учителей в Хоринске.

Проблемные вопросы касались и энергетической сферы. Так, жители Усть-Бряни пожаловались на невыполнение сетевой организацией функций по содержанию объектов электроэнергетики, а проживающая в Онохое супруга участника спецоперации – на неисполнение договора по подключению ее дома к электросетям.

В свою очередь, жители Эрхирика и Кабанска обратили внимание на плохую работу мусорного оператора и стихийные свалки.

«По всем поступившим обращениям прокуратура Бурятии незамедлительно организует проверки, направленные на восстановление нарушенных прав граждан», - заверили по итогам приема в надзорном ведомстве.
Теги
прокуратура нарушение

Все новости

Жители Бурятии завалили жалобами представителя Генпрокуратуры
12.02.2025 в 10:16
Мошенники добрались до главного ветеринара Бурятии
12.02.2025 в 10:07
Крупные туроператоры Малайзии и Тайваня прилетели в Бурятию
12.02.2025 в 09:46
Монголия нашла золотую жилу
12.02.2025 в 09:41
Мэрия Улан-Удэ усилит контроль за порядком в городе
12.02.2025 в 09:30
Всю ночь в Улан-Удэ работала аварийная бригада и спецтехника
12.02.2025 в 09:26
В Улан-Удэ сбитый столб упал на ворота
12.02.2025 в 09:16
В Улан-Удэ подсветили Свято-Троицкий храм
12.02.2025 в 09:04
Водительские права в 2025 году
12.02.2025 в 09:00
В Бурятии появились рантье
12.02.2025 в 06:00
ЗУРХАЙ
с 12 по 18 февраля

Читайте также
Мошенники добрались до главного ветеринара Бурятии
Они взломали личный мессенджер руководителя ведомства
12.02.2025 в 10:07
Монголия нашла золотую жилу
Страна планирует зарабатывать миллиарды долларов на туристах
12.02.2025 в 09:41
В Улан-Удэ подсветили Свято-Троицкий храм
Теперь его видно не только днем, но и ночью
12.02.2025 в 09:04
Водительские права в 2025 году
Что нового?
12.02.2025 в 09:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru