Общество 12.02.2025 в 10:32

На границе Бурятии задержали трех котят-нарушителей

Уехать в Монголию они намеревались без документов
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Текст: Елена Кокорина
На границе Бурятии задержали трех котят-нарушителей

7 февраля госинспектор Россельхознадзора Бурятии в МАПП «Кяхта» не разрешил трем котятам покинуть пределы республики. Гражданин Монголии попытался вывезти их без ветеринарного сертификата и без разрешения на вывоз из России в соседнее государство.

Как пояснили в Россельхознадзоре, при вывозе с территории РФ животные должны сопровождаться ветеринарными сертификатами формы №5а и разрешением Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору. Как раз их у нарушителя и не оказалось.

- В отношении гражданина Монголии возбуждено дело об административном правонарушении за нарушение правил перевозки животных. Котята были возвращены обратно на территорию России, - рассказали в ведомстве.

Накануне мы сообщали о подобном нарушении, которое произошло 4 февраля. В Монголию через границу Бурятии пытались вывезти двух енотов-носух без документов. Животных также вернули обратно в Россию, а на нарушителя-перевозчика завели административное дело.

Фото: loon.site

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