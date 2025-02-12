В Улан-Удэ показали проект реконструкции здания поисково-спасательной службы

Согласно проекту, объект ожидает полная реконструкция, включающая замену всех несущих и ограждающих конструкций, а также расширение площади. Кроме этого, будут проведены работы по утеплению здания, внутренней отделке, включая замену полов, штукатурку и покраску стен. Внешний вид здания будет выполнен в современном стиле с использованием панелей оранжевого и синего цветов для отделки фасада.





В Улан-Удэ почти готов проект реконструкции здания республиканской поисково-спасательной службы на улице Геологическая, 7. Проектная документация уже направлена в Госэкспертизу.- Сейчас проектировщики вносят корректировки в проект после проверки экспертов. Планируется, что государственная экспертиза будет пройдена к лету 2025 года. Стоимость реконструкции станет известна после утверждения проектной документации, - сообщил начальник Управления капитального строительства Бурятии Анатолий Урбанов.Здание республиканской поисково-спасательной службы было построено в 60-х годах прошлого века. С того времени капитальный ремонт в нём не проводился.