Жители Бурятии могут оформить уход за пожилым родственником на портале Госуслуг

Бурятия стала одним из первых регионов, где оформление ухода за пожилым родственником на дому можно оформить на портале «Госуслуг». Там можно подать все документы. Это стало возможным благодаря федеральному проекту «Государство для людей».

- Мы понимаем, насколько важно поддерживать наших граждан в трудных жизненных ситуациях. Благодаря новому сервису на портале «Госуслуги» оформление ухода за членами семьи становится проще и доступнее. С помощью нового сервиса на едином портале можно подать все документы и уточнить свое право на социальное обслуживание. В этом случае достаточно зайти на портал и оформить все необходимые документы, не выходя из дома, - отметила министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова.

Для этого нужно сделать всего несколько простых шагов:

1. Получить медицинское заключение: сначала нужно подтвердить, что ваш близкий человек действительно нуждается в уходе. Для этого необходимо обратиться в медучреждение, чтобы врач подтвердил утрату способности самостоятельного обеспечения основных потребностей. Запись к врачу доступна здесь же на портале «Госуслуг».

2. Подать заявление: после обращения к врачу, заполните заявление на получение социального обслуживания на портале. Специалисты органов соцзащиты в течение 5 рабочих дней проверят ваши данные, проведут обследование условий проживания гражданина и вынесут решение о необходимости ухода. О принятом решении сообщат в течение 3 рабочих дней.

3. Заключить договор: если ваш родственник признан нуждающимся в уходе, вы можете выбрать поставщика услуг и заключить с ним договор на обслуживание. Список организаций можно увидеть ЗДЕСЬ (http://subsid.minsoc-buryatia.ru/portaluslug/base_index.html).

Также в Бурятии работает «Школа ухода», где обучают навыкам общего ухода за пожилыми гражданами и инвалидами.

Пройти бесплатное обучение могут социальные работники, младший медицинский персонал, родственники и все, кто оказывает профессиональную помощь и ухаживает за гражданами, утратившими способность к самообслуживанию.

Подать заявку на обучение в «Школе ухода» можно: письмом на электронную почту uhod03@mail.ru, или при личном визите в комплексный центр социального обслуживания населения «Доверие»: г. Улан-Удэ, ул. Мокрова, д. 20.

Фото: loon.site