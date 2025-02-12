Общество 12.02.2025 в 12:47

Жителям Бурятии предлагают написать соседу через Госуслуги

В аккаунте создали специальный водительский чат
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Текст: Елена Кокорина
Жителям Бурятии предлагают написать соседу через Госуслуги

В Бурятии «достать» соседа стало намного проще. Если вам мешает его машина, то можете теперь написать ему прямо в аккаунт Госуслуг. Специально для этого там появился водительский чат.

- В этом чате можно анонимно связаться с владельцем авто. Для этого нужен лишь номер его машины и ее местоположение. Написать может любой пользователь Госуслуг. Сообщение получит владелец, указавший данные авто в личном кабинете, - информируют в группе правительства республики.

Выбор фраз, конечно, не велик, но самое важное сообщить все-таки можно, например: авто блокирует проезд, произошло ДТП, срабатывает сигнализация и некоторые другие.

Начать чат можно один раз в сутки и всего доступно пять сообщений в день.

Услуга стала доступной благодаря нацпроекту «Экономика данных».

Фото: loon.site

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