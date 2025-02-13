В Бурятии осужденная женщина не может найти пропавшего мужа

Уполномоченный по правам человека в Бурятия Юлия Жамбалова посетила СИЗО в Улан-Удэ, где осмотрела условия содержания арестантов и осужденных на предмет соблюдения их прав. Также она провела прием, в ходе которого к ней поступили разные вопросы.Так, пятеро осужденных за самовольное оставление воинских частей обратились по вопросу невыдачи им удостоверений ветеранов боевых действий.Один из обвиняемых, страдающий хроническим заболеванием, пожаловался, что долго не принимал лекарства, из-за чего его здоровье ухудшилось. В связи с этим Уполномоченный обратилась к сотрудникам медико-санитарной части СИЗО для срочного обеспечения мужчины необходимыми препаратами.Также к Юлии Жамбаловой обратилась женщина-осужденная с вопросом о поиске мужа. Она рассказала, что еще прошлым летом ее супруг уехал с односельчанами в лес на заготовку дров и пропал. При этом ни ей, ни матери пропавшего мужчины не дают информацию о ходе его поисков.«Всего в ходе приема по различным вопросам обратились 11 граждан, также поступило 15 письменных обращений, которые приняты в работу и поставлены на контроль», - сообщили в аппарате Уполномоченного по правам человека.