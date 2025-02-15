Старикам здесь место

Наверное, еще никогда трудящиеся в республике не чувствовали себя настолько раскрепощенно и уверенно, как в последние два года. Причем речь идет о мужчинах и женщинах 50+, работающих в самых разных отраслях народного хозяйства и бюджетных организациях. Также и работающие пенсионеры чувствуют себя в безопасности на рынке труда и все чаще выражают меньшую обеспокоенность по поводу рисков потери работы. В причинах этого явления разбирался «Номер один».Всего лишь несколько лет назад ситуация была кардинально иной. Об этом свидетельствуют исследования РАНХиГС. В целом высокий риск потерять работу в 2022 году указывали лишь 8% респондентов, а среди пенсионеров опасаются остаться без работы лишь 9 - 11% респондентов. В апреле 2024 года этот показатель достиг минимума - 8%. Большинство работников (87% в апреле 2024 года) были уверены в стабильном продолжении своей трудовой деятельности на их рабочем месте. Около половины работников считали, что смогут легко или очень легко найти работу с такими же условиями труда и заработной платой.Предпенсионеров и пенсионеров все чаще хотят брать на работу. Эта тенденция за последние два года стала массовой. Потери мужского населения Бурятии в связи с высокой смертностью в результате травм и отъезда на вахты, а также демографическая яма привели к тому, что к станку все чаще становятся пенсионеры. Причем платят им больше, чем молодым, поскольку опыт и надежность стали цениться больше креативности.Раньше работодатели не всегда были готовы рассматривать соискателей старшего возраста, поскольку предпочтение оказывалось более молодым сотрудникам, но сейчас эта тенденция сошла на нет. Из объявлений убираются возрастные цензы.- Люди в возрасте, проработавшие не один год по своей профессии, имеют, главное, опыт, но и, что наиболее важно, ответственность, очень высокую мотивацию к труду, - говорит улан-удэнский специалист в области трудовых отношений Виктор Егоров.Он также пояснил, что пенсионеры обладают рядом уникальных компетенций и определенной экспертизой, мотивированы и готовы к работе. Все чаще такие кандидаты предпочитают освоить новую профессию и начать карьеру с нуля.Да и деваться людям некуда. После поднятия правительством России возраста выхода на пенсию россияне не только лишились значительных сумм денег (около 1 млн рублей из-за более позднего начисления пенсий), но и вынуждены работать больше и долго.Одна из наиболее востребованных отраслей - промышленность.В частности, требуются слесари, токари, фрезеровщики, шлифовщики, сварщики. В Бурятии они в среднем зарабатывают от 100 тыс. рублей до 200 тыс. рублей в месяц в зависимости от разряда.- Мой отец успел выйти на пенсию в 60 лет, сидел с внучкой дома, пока мы работали. Потом на его бывшем заводе дали госзаказ и его начали звать, все-таки он работал токарем пятого разряда. Он долгом время отказывался. Тогда я ему сказал: «ты назови такую сумму, чтобы отстали». Он сказал 250 тысяч в месяц, и они сразу согласились. Теперь он зарабатывает, а мы наняли няню для того, чтобы она сидела с ребенком, - рассказывают улан-удэнцы истории трудоустройства.Особенно острая ситуация с кадрами наблюдается в ходе весенне-осенних строительных работ, когда сметчики, монтажники, слесари зарабатывают в месяц 300 тыс. рублей и выше. Речь идет о крупных коммунальных и инфраструктурных объектах, сроки сдачи по которым «горят» и бизнес готов платить любые деньги для того, чтобы их сдать.Немало и тех, кто в 60 лет готов поменять профессию, переобучившись бесплатно в центрах занятости. В отличие от более молодых кандидатов, у них больше времени на учебу. После обучения новой и востребованной специальности они получают новые смыслы для жизни и ориентиры для продолжения карьеры.Сложности в трудоустройстве могут возникнуть в любом возрасте, если человек не учится, не повышает свою квалификацию и навыки. Для предпенсионеров сложно в силу ряда причин менять профессию на ту, которая более востребована и хорошо оплачивается. Для трудоустройства нужны навыки, опыт, компетентность кандидата и его коммуникативная гибкость. То есть при рассмотрении резюме больше шансов получить отклик и приглашение на вакансию у кандидатов с перечисленными факторами вне зависимости от возраста.Кроме того, пенсионеров и предпенсионеров работодателям брать на работу выгоднее.- Почти 100% людей среднего возраста сейчас при трудоустройстве требуют официального оформления, что для нас не всегда возможно, поскольку мы минимизируем свои затраты, - рассказал директор крупной фирмы, который нанимает пенсионеров с автомобилями для организации доставки. - Мы предлагаем договоры гражданско-правового характера (ГПХ) и не вступаем в трудовые отношения с работниками. И не обязаны отчитываться за них и вообще отвечать перед контролирующими органами, что экономит нам и время, и деньги. В свою очередь, и пенсионерам выгодно оформиться как самозанятым и работать по договорам гражданско-правового характера. За счет экономии взносов они значительно больше получают: в среднем 150 тыс. рублей в месяц. И оформляться пенсионерам нет никакого смысла, поскольку пенсию они уже заработали.В журнале «Социально-трудовые исследования» (№ 2 за 2024 год) сообщается, что «положение в России осложняется тем, что у нас доля нездоровых работников высока уже в предпенсионном возрасте, у работающих пенсионеров здоровье еще хуже, и высокой производительности труда от них ждать не стоит. Согласно данным обследования населения, по состоянию здоровья в России после 50 - 55 лет граждане начинают испытывать трудности с обеспечением процессов привычной повседневной деятельности. А после 65 лет умеренную боль или дискомфорт испытывают более 50% человек, более 40% старше испытывают умеренную тревогу или депрессию».Тем не менее в связи с нехваткой кадров пенсионеры все чаще воспринимаются как перспективный источник кадрового потенциала. Так, маркетплейсы и «Почта России» активно нанимают россиян старше 50 лет для работы на сортировочных пунктах и в отделениях. Наиболее востребованными пенсионеры остаются в торговле, промышленности, сфере услуг.В целом на рынке труда из-за потерь мужского населения Бурятии в связи со смертями, инвалидностью и миграцией, многие типично «мужские» профессии активно заполняются женщинами и пенсионерами. В условиях дефицита работодатели держат работников руками и ногами.