Электронное безумие

В последнее время вейпы, основными пользователями которых являются по большей части подростки, обрели небывалую популярность. Если говорить более упрощенно, то вейпы по своей сути - это электронные устройства для курения со специальными картриджами, наполненными никотиносодержащей жидкостью. Данные устройства, разумеется, как и любая уже привычная для общества табачная продукция, опасны для здоровья.В начале этого года на странице одного из новостных каналов промелькнула информация о том, что родители начали кодировать зависимых от вейпов детей. Как оказалось, пищей для размышлений послужил проведенный опрос среди различных клиник и психиатров-наркологов. Полученные результаты показали, что запросы на кодирование активно поступают. Причем от родителей подростков 14 - 16 лет.Подростковую зависимость по большей части лечат двумя способами: гипнозом или психотерапией.По данным сайта life.ru, стоимость приема у детского психиатра-нарколога может варьироваться от 7 000 до 10 000 рублей. Для полного избавления от зависимости подростку может потребоваться курс из восьми-десяти сеансов с психиатром-наркологом, что обойдется примерно в 50 000 рублей. По информации же сайта dzen.aif.ru, консультации и амбулаторные сеансы могут стоить от 3 000 до 10 000 рублей за визит, а лечение в стационаре обойдется дороже - от 30 000 до 150 000 рублей в месяц. Так или иначе, «подростковый рехаб» обойдется родителям очень недешево. Но стоит ли это вообще того?- Лично я на практике с подобным не сталкивался, но встречал некоторую новостную информацию в СМИ. Как практикующий психиатр-нарколог, могу сказать лишь одно: мне удивительно, как можно кодировать ребенка с неокрепшей психикой, - недоумевает Руслан Главинский, улан-удэнский психиатр-нарколог. - Ведь последствия таких кодировок, тем более за такую цену, не совсем для меня понятны в долгосрочной перспективе. Поскольку результативность этого на практике не доказана - это факт.Эффективность методов кодирования людей от зависимостей действительно не доказана. Однако некоторые методы все-таки продемонстрировали частичную эффективность в борьбе с психологическими аспектами зависимости, помогая пациентам уменьшить тягу к алкоголю и укрепить внутреннюю мотивацию к ведению трезвого образа жизни.Возвращаясь к вопросу практики, неудивительно, что наш эксперт не сталкивался с кодированием подростков лично. Ведь, согласно законодательству, кодирование детей и подростков запрещено: процедура допускается исключительно для пациентов, достигших возраста 18 лет. Однако невозможно запретить родителям искать информацию в интернете. Собственно, отсюда и выливается статистика «запросов на кодирование подростков 14 - 16 лет».- Кодировки взрослых людей от того же алкоголя и иных зависимостей осуществляются исключительно лишь на основании желания человека, - подчеркнул психиатр-нарколог. - Насколько психиатр-нарколог может внушить ребенку желание бросить курить? Я понимаю, если бы над этим работал какой-нибудь детский психотерапевт, который мог бы сформировать у ребенка неприязнь вейпа. Подошел бы изнутри, так сказать. Донес, что трезвость есть естественное состояние организма. Вот с таким подходом, я считаю, еще можно подойти к ребенку. Но сразу прибегать к кодированию… Нет гарантии, что будет результат.В Бурятии январские праздники обернулись настоящей трагедией. В квартире одного из домов по улице Туполева оперативники обнаружили тело 17-летней девушки. К информационному материалу также была прикреплена фотография, на которой запечатлено электронное устройство для курения.- По данным следствия, около полудня девочка заперлась в туалете, долгое время не выходила и не откликалась. Обеспокоенные родственники взломали замок и обнаружили на полу тело несовершеннолетней, - рассказали подробности трагедии сотрудники СУ СК России по Бурятии. - Рядом с ней находились телефон и электронная сигарета (вейп. - Прим. ред.). В комнате девочки при осмотре обнаружены еще два электронных устройства для употребления никотиносодержащих веществ: вейп и система нагревания табака IQOS с табачными изделиями. Также изъяты продукты, которые подросток употреблял в пищу.Точная причина смерти несовершеннолетней по-прежнему неизвестна, для ее установления проводится судебно-медицинская экспертиза. Также по уголовному делу проходят и другие следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств происшествия.Напомним, 3 февраля 2025 года президент Российской Федерации подписал закон о повышении административных штрафов за продажу несовершеннолетним табачной, никотиносодержащей продукции, сырья для их производства и устройств для потребления. Речь, в частности, идет о вейпах, электронных сигаретах, табаке, кальянах и т. д.Как отметили разработчики закона, при изучении уровня распространенности курения среди подростков 11 - 17 лет более 72% опрошенных, приобретающих электронные системы доставки никотина в рознице, заявили, что не сталкивались с отказом продавца при покупке. Только 20% подростков отметили, что время от времени получают отказ. В силу наибольшей доступности чаще всего подростки выбирают именно вейпы, употребление которых повышает риск развития бронхиальной астмы на 30%, хронической обструктивной болезни легких - на 75%.За несоблюдение ограничений и нарушение запретов в сфере розничной торговли табачными изделиями, табачной продукцией, никотиносодержащей продукцией и сырьем для их производства, кальянами, устройствами для потребления никотина граждан накажут штрафами от 10 до 20 тыс. рублей. Для должностных лиц штрафы поднимут с 5 - 10 тыс. до 30 - 50 тыс. рублей, а для юридических — с 30 - 50 тыс. до 90 - 120 тыс. рублей. За повторное совершение правонарушения размеры могут достигнуть 150 тыс. рублей. Если такую продукцию продали несовершеннолетним, то граждан за это накажут штрафом от 200 до 300 тыс. рублей, должностных лиц — до 700 тыс. рублей, юридических лиц — от 1,5 млн до 2 млн рублей.Помимо всего прочего, в стране обсуждается возможность полного запрета на продажу вейпов и жидкостей для них. Законопроект об этом планируют рассмотреть в Госдуме в марте 2025 года.