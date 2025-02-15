Школьники из Улан-Удэ проверили свои знания о Великой Отечественной войне

Напомним, что 2025 год объявлен Годом защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В интеллектуальной игре приняли участие школьники города, где они показали знания о героях, маршалах, битвах и оружии Великой Отечественной войны.

В фойе культурного центра развернулась уникальная экспозиция. Кадеты школы № 55 посёлка Зверосовхоз рассказывали ребятам о вооружении солдат, а настоящая собака-санитар воссоздала атмосферу тех героических лет.