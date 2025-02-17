Общество 17.02.2025 в 15:28

«Байкальский экспресс» совершит рейсы по КБЖД в феврале и марте 2025 года

От Слюдянки движение будет вестись на паровозной тяге, что придаст поездке особый колорит
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Текст: Иван Иванов
«Байкальский экспресс» совершит рейсы по КБЖД в феврале и марте 2025 года
Фото: РЖД
В преддверии Дня защитника Отечества – 21 февраля и Международного женского дня – 7 марта туристический поезд «Байкальский экспресс» отправится по маршруту Иркутск – Слюдянка – Байкал – Иркутск.

Билеты на трехдневный круиз по Кругобайкальской железной дороге уже в продаже, сообщили в пресс-службе ВСЖД.

От Слюдянки движение будет осуществляться на паровозной тяге, что придаст поездке особый колорит.

Поездка пройдет в формате «отель на колесах», когда день можно посвятить знакомству с достопримечательностями, а ночь проводить в поезде. Комфорт в пути следования обеспечен за счет купейных вагонов, каждый из которых оборудован душевой кабиной, сервисными зонами и другими удобствами, необходимыми в путешествии. Для пассажиров будет работать вагон-ресторан.
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