«Байкальский экспресс» совершит рейсы по КБЖД в феврале и марте 2025 года

В преддверии Дня защитника Отечества – 21 февраля и Международного женского дня – 7 марта туристический поезд «Байкальский экспресс» отправится по маршруту Иркутск – Слюдянка – Байкал – Иркутск.Билеты на трехдневный круиз по Кругобайкальской железной дороге уже в продаже, сообщили в пресс-службе ВСЖД.От Слюдянки движение будет осуществляться на паровозной тяге, что придаст поездке особый колорит.Поездка пройдет в формате «отель на колесах», когда день можно посвятить знакомству с достопримечательностями, а ночь проводить в поезде. Комфорт в пути следования обеспечен за счет купейных вагонов, каждый из которых оборудован душевой кабиной, сервисными зонами и другими удобствами, необходимыми в путешествии. Для пассажиров будет работать вагон-ресторан.