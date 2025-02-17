Общество 17.02.2025 в 16:12

Друзья детства из Улан-Удэ отправятся дружить за решетку

Угон машины и ограбление квартиры они совершали на пару
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Текст: Елена Кокорина
Друзья детства из Улан-Удэ отправятся дружить за решетку

Двое жителей Улан-Удэ по дружбе сходили сразу на два дела, сначала угнав машину, а сразу после – ограбив квартиру на окраине города. Оба ранее уже судимых за подобные преступления товарища сейчас находятся в полиции, и, по всей видимости, ближайшие несколько лет будут дружить в местах не столь отдаленных.

Фигурантами уголовных дел оказались 31-летние друзья детства и недавнее их «приключение» началось с угона машины.

- Днем 5 февраля мужчины угнали иномарку у жительницы п. Онохой пока та была на работе. Таким образом один из них решил проучить свою знакомую за недавний конфликт на бытовой почве. Угнав машину, фигуранты направились в сторону дома и бросили её. Дальнейшее времяпрепровождение неработающих граждан продолжилось распитием спиртного и затем — квартирной кражей на станции Дивизионной, - рассказывают в МВД республики.

В пустой дом ночью проник один из них, взломав окно найденным во дворе топором. Там он собрал золотые и серебряные украшения, мелкую бытовую и цифровую технику, парфюмерную воду, а также, открыв подбором ключа сейф — два гладкоствольных ружья.

- Сложив украденное в сумки, по телефону он рассказал о «добыче» сообщнику и вызвал его на подмогу. Похищенное злоумышленники загрузили в машину такси и направились домой. Ювелирные изделия мужчины сдали в ломбард, остальные вещи полицейскими были изъяты по месту их жительства. В содеянном фигуранты уже признались, - добавили в полиции.

Возбуждены уголовные дела. Идет следствие.

Фото: МВД РБ

 

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