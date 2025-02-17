Общество 17.02.2025 в 17:15

Благодаря нацпроекту «Экология» в Бурятии ликвидировали 14 крупных свалок

Они находились в Кабанском, Баргузинском, Закаменском, Кяхтинском районах и в городе Северобайкальск
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Текст: Служба информации "Номер один"
Благодаря нацпроекту «Экология» в Бурятии ликвидировали 14 крупных свалок

Об этом сообщила министр природных ресурсов и экологии Бурятии Наталья Тумуреева в пятницу, 15 февраля, на пресс-клубе «Прямо об актуальном». Темой разговора стали итоги работы национального проекта «Экология» в республике и планы нового нацпроекта «Экологическое благополучие».

По федеральным проектам «Сохранение озера Байкал» и «Чистая страна» в республике удалось ликвидировать 14 крупных свалок, отметила Наталья Тумуреева. Они находились в Кабанском, Баргузинском, Закаменском, Кяхтинском районах и в городе Северобайкальск.

В новом нацпроекте «Экологическое благополучие» эта работа продолжится уже в рамках федерального проекта «Генеральная уборка». В приоритете по-прежнему остаются территории Центральной экологической зоны.

– В проект «Экономика замкнутого цикла» нам удалось включить четыре крупных проекта – строительство мусорообрабатывающих комплексов, которые будут находиться в Селенгинске, Турунтаево, Баргузин и Ангое. Уже разработана проектная документация на комплексы в Селенгинске и Турунтаево, разрабатывается для Баргузин и Ангои. Эти комплексы мы рассчитывали с тем, что свалки, которые есть в центральной экологической зоне будут размещены на них – отметила министр природных ресурсов и экологии Бурятии.

Под занавес 2024 года Бурятия вошла в федеральный проект «Чистый воздух» и остается в нем же, но уже под зонтом национального проекта «Экологическое благополучие».

– На «Чистый воздух» до 30-го года выделено уже 22 миллиарда рублей. Основное, конечно, это перевод на электроотопление. И для граждан будет субсидироваться именно само оборудование в доме. Все спрашивают про компенсацию за электроэнергию: она будет субсидироваться только для определенной категории граждан – тех, кто получал субсидию на твердое топливо. В этом году 160 домов мы должны перевести на электроотопление на Левом берегу Улан-Удэ. Также в этом году мероприятия начнутся в городе Гусиноозёрск: там посёлок Первомайский переводим на центральное отопление, – сказала Наталья Тумуреева.

Федеральный проект «Сохранение уникальных водных объектов» помог республике оздоровить озеро Котокель (26,46 млн рублей) и создать задел на будущее – провести такие же мероприятия на озере Гусином, но уже за средства федерального проекта «Вода России».

Восстановление и экологическая реабилитация озера Гусиного предусматривает расчистку участков русел рек Загустай и Баян-Гол в Селенгинском районе. Предварительно реализация запланирована на 2026-2027 годы в сумме 75 млн. рублей.

Также в рамках федерального проекта «Вода России» продолжится строительство очистных сооружений в Северобайкальске и правобережных в Улан-Удэ, раньше эти мероприятия были закреплены за проектом «Сохранение озера Байкал». Ввод в эксплуатацию этих объектов позволит обеспечить очистку загрязненных сточных вод, поступающих в водные объекты Байкальской природной территории.

Национальный проект «Экология» включал 11 федеральных проектов и длился пять лет.

Реализация нового национального проекта «Экологическое благополучие» рассчитано на период до 2030 года и включает шесть федеральных проектов «Генеральная уборка», «Сохранение лесов», «Чистый воздух», «Вода России», «Экономика замкнутого цикла», «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма».


Фото: минприроды Бурятии

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