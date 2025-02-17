Улан-удэнцам необходимо поскорее оформить свои земельные участки. Если участки не будут вовремя оформлены, то они перейдут в собственность города, -предупредили в администрации города.

Каждую неделю специалисты отдела земельного контроля администрации проводят рейды по неоформленным земельным участкам.

Рейд в микрорайоне Восточный выявил десятки домов, чьи владельцы десятилетиями живут без оформления необходимых документов на землю.

- Было установлено, что у данных земельных участков отсутствуют сведения о земельном участке. То есть он не оформлен должным образом, либо у него не уточнены координаты, - сказал консультант отдела земельного контроля комитета по управлению имуществом и землепользованию Леонид Нагуслаев.

Комитет по управлению имуществом и землепользованию просит собственников не откладывать оформление документов на земельные участки, так как их отсутствие повлечет за собой наложение штрафов от пяти тысяч рублей и выше. Кроме того, есть риск передачи участка в муниципальную собственность.

- Оформленный земельный участок даёт владельцу юридические права. Никто, кроме собственника, не может им пользоваться. Кроме того, можно свободно продать, передать в наследство или взять ипотеку под строительство. Задокументированная земля позволяет избежать споров с соседями, а в случае изъятия государством, например, под строительство дороги, собственник получит компенсацию, - рассказал плюсы оформленного участка Леонид Нагуслаев.

За последние три года в Улан-Удэ было узаконено 2184 участка.

Чтобы получить консультацию, горожане могут обратиться в комитет по управлению имуществом и землепользованию: 23-01-88 или 23-00-60.

Фото: администрация г. Улан-Удэ