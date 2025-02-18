Общество 18.02.2025 в 15:52

Улан-удэнцам предлагают заработать на доносах

Сливать нарушителей предлагают за нелегальный слив отходов
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Текст: Елена Кокорина
Улан-удэнцам предлагают заработать на доносах

Жителям Улан-Удэ предлагают за вознаграждение сообщать о нарушителях, которые нелегально сливают ЖБО и другие отходы. Гражданскую активность горожан в МУП «Водоканал» оценили в 10 тысяч рублей.

- В Улан-Удэ продолжают оставаться актуальными случаи нелегальных сливов жидких бытовых и строительных отходов, которые загрязняют окружающую среду и засоряет канализационные сети. Для решения этой проблемы и борьбы с нелегальными перевозчиками мы рассчитываем на помощь жителей! Если вы стали свидетелями несанкционированного слива ЖБО, то сообщите нам, просто позвонив или написав сообщение на телефон: 8-924-017-10-28 (telegram, whatsApp). Давайте позаботимся об экологии родного края вместе, - пишут в группе «Водоканала».

За каждый обнаруженный факт слива гарантируют не только 10 тысяч, но и анонимность.

- Сброс нечистот вне установленных мест приводит к засорению, заиливанию коллекторов и, как следствие, к коммунальным авариям, в том числе с выходом сточных вод на поверхность земли. Только за прошлый год, специалистами службы безопасности городского «Водоканала» было зафиксировано свыше 15 случаев несанкционированного вывоза сточных вод из частного сектора в пригород Улан - Удэ. Кроме того, правонарушители не задумываются, что наносят вред не только окружающей среде, но и будущему поколению, - добавили в МУП «Водоканал».

Фото: Номер один

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ЖБО отходы слив вознаграждение донос

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