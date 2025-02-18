В Бурятии скончался выдающийся маэстро вокальной педагогики

17 февраля на 86-м году ушёл из жизни великий мастер вокальной педагогики, известный в Бурятии и далеко за её пределами, Заслуженный работник культуры России и Бурятии, кавалер Ордена Почёта, обладатель медали Агвана Доржиева Вячеслав Баяндаевич Елбаев.Как сообщили в министерстве культуры РБ, имя Вячеслава Елбаева стало, по сути, символом вокальной школы республики и принесло славу Бурятии в широких профессиональных кругах России. Вячеслав Баяндаевич по праву считается одним из основателей бурятской вокальной школы. Он воспитал целую плеяду известных артистов – более 100 человек, многие из которых успешно окончили обучение в высших музыкальных учебных заведениях страны и стали ведущими солистами разных театров России, звёздами мировой оперной сцены.Помимо педагогического дара Вячеслав Баяндаевич был наделен организаторским талантом, яркими качествами лидера-руководителя. В разные годы он был завучем, директором Улан-Удэнского музыкального училища им. П.И. Чайковского, заведующим методическим кабинетом, возглавлял Бурятский театр оперы и балета. Как руководитель и общественный деятель Вячеслав Елбаев многое сделал для развития музыкальной культуры республики, а также для формирования межкультурного взаимодействия между различными регионами. В какой бы должности он не находился, какое бы дело не выполнял, всюду и неизменно проявлял высокий профессионализм, глубокое чувство ответственности, мудрость, незаурядные организаторские качества. По сегодняшний день Вячеслав Баяндаевич являлся бессменным заведующим Вокального отделения колледжа, которое под его руководством стало одним из лучших в России.Славу педагогу всегда приносят его ученики. И Вячеслав Баяндаевич по праву гордился своими воспитанниками, ведь многие из них стали победителями престижнейших вокальных конкурсов, удостоены высоких государственных званий и наград. Ярким событием в жизни республики стал прошедший в прошлом году фестиваль его педагогического мастерства, на котором с блестящим успехом ученики Вячеслава Баяндаевича представили высочайший класс вокального исполнительства.Имя Вячеслава Елбаева внесено в российскую энциклопедию «Лучшие люди России» в номинациях «Родины славные сыны и дочери» и «Галерея Славы», в книгу Почёта Министерства культуры Бурятии. Он неоднократно становился лауреатом республиканского конкурса «Лучшие люди Бурятии». Многолетняя успешная деятельность Вячеслава Елбаева получила широкое общественное признание, о чём свидетельствует множество публикаций в прессе и печатные издания, в числе которых книги, посвящённые его жизненному и творческому пути. Его имя навсегда вписано в историю музыкальной жизни республики.Прощание с Вячеславом Елбаевым состоится 20 февраля с 12:00 до 14:00 в Колледже искусств им. П.И. Чайковского (пр. Победы, 17).