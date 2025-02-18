Общество 18.02.2025 в 17:20

Каждую ночь с дорог Улан-Удэ вывозят по 60 грузовиков снега

Выгружают его на снегосвалке
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Текст: Елена Кокорина
Каждую ночь с дорог Улан-Удэ вывозят по 60 грузовиков снега

В Улан-Удэ продолжается комплексная уборка дорог от утрамбованного снежного покрытия и ледяных наростов. Работы, в которых принимают участие сразу несколько видов спецтехники, проводят ночью, дабы не мешать автомобилистам.

- Уборка происходит поэтапно: сначала участок очищает грейдер, затем трактор с щеткой и отвалом подметает оставшийся снег, формируя один вал вдоль дороги. Затем уже снегопогрузчик с помощью транспортера загружает снег в большегрузные машины. В среднем за одну ночь на снегосвалку вывозят более 60 грузовиков, а это почти 1000 кубометров снега, - рассказали в Комбинате по благоустройству.

Зима в Улан-Удэ оказалась аномально снежной. В сравнении с прошлым годом уже убрано и вывезено на 2300 кубометров снега больше. И работы продолжаются.

Фото: Комбинат по благоустройству города Улан-Удэ

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