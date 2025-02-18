Забайкальский нацпарк отметили наградой от Минприроды Бурятии

Министерство природных ресурсов и экологии Бурятии отметило высокой оценкой работу сотрудников оперативной группы «Сарма» ФГБУ "Заповедное Подлеморье" (Забайкальский нацпарк).

Почётные грамоты вручил Владимир Мушталев, начальник отдела государственной экологической экспертизы и сохранения биоразнообразия минприроды Бурятии.

- Награды получили государственные инспектора Александр Подкорытов, Сергей Меньшиков, Сергей Дерябин за значительный вклад в развитие природоохранной отрасли, в сбережение и рациональное использование ресурсов республики. Напомним, что в службе охраны «Заповедного Подлеморья» оперативная группа «Сарма» лидирует по показателям выявления нарушений природоохранного законодательства. Поздравляем коллег с достойной наградой! – сообщили в нацпарке.

Фото: ФГБУ «Заповедное Подлеморье»