Общество 18.02.2025 в 17:42

Забайкальский нацпарк отметили наградой от Минприроды Бурятии

Высокую оценку получила работа сотрудников оперативной группы «Сарма»
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
Забайкальский нацпарк отметили наградой от Минприроды Бурятии

Министерство природных ресурсов и экологии Бурятии отметило высокой оценкой работу сотрудников оперативной группы «Сарма» ФГБУ "Заповедное Подлеморье" (Забайкальский нацпарк).

Почётные грамоты вручил Владимир Мушталев, начальник отдела государственной экологической экспертизы и сохранения биоразнообразия минприроды Бурятии.

- Награды получили государственные инспектора Александр Подкорытов, Сергей Меньшиков, Сергей Дерябин за значительный вклад в развитие природоохранной отрасли, в сбережение и рациональное использование ресурсов республики. Напомним, что в службе охраны «Заповедного Подлеморья» оперативная группа «Сарма» лидирует по показателям выявления нарушений природоохранного законодательства. Поздравляем коллег с достойной наградой! – сообщили в нацпарке.

 

Фото: ФГБУ «Заповедное Подлеморье»

Все новости

Ветеранов СВО в Бурятии и их семьи научат писать гранты
18.02.2025 в 17:58
Забайкальский нацпарк отметили наградой от Минприроды Бурятии
18.02.2025 в 17:42
В Улан-Удэ откроется выставка, посвященная Сагаалгану
18.02.2025 в 17:26
Каждую ночь с дорог Улан-Удэ вывозят по 60 грузовиков снега
18.02.2025 в 17:20
У Бурятии родилась надежда на хороший турпоток с Урала
18.02.2025 в 17:16
В Бурятии скончался выдающийся маэстро вокальной педагогики
18.02.2025 в 15:59
Жители Улан-Удэ поучаствуют в Международном обливании холодной водой
18.02.2025 в 15:56
Улан-удэнцам предлагают заработать на доносах
18.02.2025 в 15:52
Мошенник из Перми обманул ребенка в Бурятии
18.02.2025 в 15:27
22 февраля в Улан-Удэ состоится «Лыжня России - 2025»
18.02.2025 в 15:21
ЗУРХАЙ
с 12 по 18 февраля

Читайте также
Ветеранов СВО в Бурятии и их семьи научат писать гранты
Проектный офис ПФКИ поможет подготовить заявку в сфере креативных индустрий
18.02.2025 в 17:58
Каждую ночь с дорог Улан-Удэ вывозят по 60 грузовиков снега
Выгружают его на снегосвалке
18.02.2025 в 17:20
У Бурятии родилась надежда на хороший турпоток с Урала
Аэропорт «Байкал» уже готов его встретить
18.02.2025 в 17:16
В Бурятии скончался выдающийся маэстро вокальной педагогики
Имя Вячеслава Елбаева было внесено в энциклопедию «Лучшие люди России»
18.02.2025 в 15:59
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru