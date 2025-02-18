Ветеранов СВО в Бурятии и их семьи научат писать гранты

Обучение символично стартует в дни празднования Дня Защитника Отечества, с 24 по 28 февраля, и приурочено к тематическому одноименному Году.

- Уверена, что среди наших бойцов есть творческие люди, которые могут реализовать себя в реализации того или иного проекта. Тем более что у нас появились новые тематические номинации, такие как «Наша сила в правде», «На страже Отечества», - рассказывает специалист проектного офиса ПФКИ Анна Лодоева.

Обучающие семинары помогут ветеранам СВО адаптироваться в гражданской жизни, получить новые знания для реализации собственных проектов, которые смогут приносить пользу обществу, сохранять и приумножать российские духовно-нравственные ценности.

- Специалисты ПФКИ научат правильно оформлять заявки - какие документы нужно собрать, как выбрать наиболее подходящую команду для своего проекта и многое другое. Приглашаем ветеранов СВО и членов семей погибших Героев на обучение по написанию грантов Президентского фонда культурных инициатив, - говорят сотрудники ПФКИ.

Напомним, что нововведением прошедшего второго конкурса Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) стал специальный блок, в котором участникам было необходимо отметить, какой из 17 традиционных ценностей, прописанных в Указе Президента Российской Федерации № 809, соответствует проект.

Заявки на второй конкурс можно было подать по 12 направлениям: «Единство с судьбой России», «Мы вместе», «Нация созидателей», «Многонациональный народ», «Нравственные ориентиры», «Крепкая семья», «Наша сила в правде», «На страже Отечества», «Молодые лидеры», «Страна возможностей», «Культурный код», «Место силы».

Период обучения первого курса: с 24 по 28 февраля с 14:00 ч. до 16:00 ч.

Место проведения: ТЦ «Гэлэкси», 5 этаж, офис 501 Проектный офис ПФКИ.

Желающим принять участие необходимо подать свои данные в Телеграме @vitaliyscherbak в срок до 21.02.2025.

Отметим, что при АНО «Центр креативных индустрий» в Улан-Удэ работает проектный офис Президентского фонда культурных инициатив.

Фото: Номер один