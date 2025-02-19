Жители Бурятии активно ищут новую работу. На рынок труда вышли и обновили свои резюме более 20 тыс. местных соискателей. Об этом сообщает популярный портал по поиску работы хедхантер.ру (hh.ru).

- Аналитика hh.ru за прошедший месяц показывает, что на рынок труда Бурятии вышли и обновили свои резюме более 20 тыс. местных соискателей. По сравнению с началом 2024-го, желание людей найти новую работу или подработку в регионе выросло в этом году сразу на 52%, - сообщают эксперты портала.

Самый заметный рост интереса к работе зафиксирован в автосфере, причем это самые разные соискатели: и автомеханики, и автослесари, и специалисты по продажам в автобизнесе. Количество открытых и обновленных резюме в этом направлении увеличилось более чем в полтора раза (+89% резюме в январе 2025 к январю 2024).

Второе место по желанию найти или поменять работу заняли специалисты из ресторанно-гостиничного направления (+78% резюме).

Третье место по активности в поисках работы делят соискатели сразу из двух сфер — транспорт и логистика, а также рабочие. Активность специалистов из этих профобластей выросла на 59% и 57%, соответственно.

Близко к ним оказались соискатели из сферы продаж и обслуживания клиентов: они стали на 46% чаще искать работу.

Эксперты считают, что общая активизация соискателей на рынке может являться позитивным трендом для начала года.

Фото: loon.site