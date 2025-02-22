Лиса в Бурятии ловко и бесстрашно залезла на дерево

Вижу цель – не вижу препятствий, подумала лиса в Бурятии и влезла на дерево. В Баргузинском заповеднике опубликовали шокирующее для многих видео, в котором лиса довольно уверенно чувствует себя на высоте, переступая с ветки на ветку в поисках добычи.

- Давайте сегодня подглядим за зимней жизнью лесных обитателей. В кадре рыжая плутовка за необычным занятием. Как думаете, чем занята лисица в обычный морозный день? Подсказка: дело происходит на территории полевой базы «Давша» Баргузинского заповедника, - спрашивают своих подписчиков в «Заповедном Подлеморье».

Инспекторы заказника с многолетним опытом разумеется в курсе причины таких вылазок лисицы, но ответ пока не раскрывают. Секрет обещают раскрыть чуть позже.

Фото: скриншот видео Заповедного Подлеморья



