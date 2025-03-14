Отказ в оформлении загранпаспорта

Вопрос: «По каким причинам могут отказать в оформлении заграничного паспорта?»

Отказать в оформлении заграничного паспорта могут на стадии принятия документов и на этапе их рассмотрения.

Основные причины отказа назвали в МВД:

- в заявлении указана недостоверная информация, оно оформлено неправильно или в нём есть ошибка;

- есть проблемы с внутренним паспортом, например истёк срок действия;

- фотографии неподходящего формата;

- нет военного билета;

- есть обязательства по решению суда, но их не исполняют;

- человека признали банкротом;

- призвали на военную или альтернативную гражданскую службу;

- заявитель владеет особо важными сведениями, которые относятся в том числе к гостайне, служит в ФСБ или уволен со службы;

- проходит по делу в качестве подозреваемого или обвиняемого в преступлении;

- паспорт получает несовершеннолетний, но один из законных представителей не дал согласия на его выезд из страны.

Подать заявление о выдаче загранпаспорта можно:

- в любом территориальном органе МВД России;

- через ФГУП «Паспортно-визовый сервис»;

- в МФЦ.