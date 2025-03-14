Отказ в оформлении загранпаспорта
Вопрос: «По каким причинам могут отказать в оформлении заграничного паспорта?»
Отказать в оформлении заграничного паспорта могут на стадии принятия документов и на этапе их рассмотрения.
Основные причины отказа назвали в МВД:
- в заявлении указана недостоверная информация, оно оформлено неправильно или в нём есть ошибка;
- есть проблемы с внутренним паспортом, например истёк срок действия;
- фотографии неподходящего формата;
- нет военного билета;
- есть обязательства по решению суда, но их не исполняют;
- человека признали банкротом;
- призвали на военную или альтернативную гражданскую службу;
- заявитель владеет особо важными сведениями, которые относятся в том числе к гостайне, служит в ФСБ или уволен со службы;
- проходит по делу в качестве подозреваемого или обвиняемого в преступлении;
- паспорт получает несовершеннолетний, но один из законных представителей не дал согласия на его выезд из страны.
Подать заявление о выдаче загранпаспорта можно:
- в любом территориальном органе МВД России;
- через ФГУП «Паспортно-визовый сервис»;
- в МФЦ.