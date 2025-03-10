В Монголии случаи заражения корью выросли в два раза

Число заразившихся корью в Монголии увеличилось с четырех до восьми человек, из которых трое детей в возрасте до девяти месяцев. Об этом сообщил национальный центр инфекционных заболеваний.«По состоянию на 10 марта 2025 года в Монголии число заболевших корью выросло с четырех до восьми человек. Их возраст от 5 месяцев до 38 лет, среди них трое детей и один взрослый не были привиты от этой инфекции. Трое заразившихся младенцев возрастом менее девяти месяцев не успели пройти вакцинацию», – привело данные медицинское ведомство.По его информации, один ребенок был переведен в отделение интенсивной терапии после развития у него пневмонии и диареи. Сейчас состояние маленького пациента улучшилось. Ранее министерство здравоохранения страны предупредило о том, что риск заражения корью возрастет с 1 марта, когда в Монголии наступил лунный Новый год.Его по традиции празднуют 15 и более дней с обязательным посещением родных и близких. Поэтому гражданам порекомендовали носить в праздничные дни маски и пройти вакцинацию. В последний раз в Монголии была зафиксирована вспышка этого заболевания среди детей в марте 2019 года. Всемирная организация здравоохранения в 2016 году официально признала Монголию страной, ликвидировавшей корь.