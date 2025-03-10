Общество 10.03.2025 в 14:20

В Монголии случаи заражения корью выросли в два раза

В числе заболевших – трое младенцев
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Текст: Чингис Шоноев
В Монголии случаи заражения корью выросли в два раза
Фото: архив «Номер один»
Число заразившихся корью в Монголии увеличилось с четырех до восьми человек, из которых трое детей в возрасте до девяти месяцев. Об этом сообщил национальный центр инфекционных заболеваний.

«По состоянию на 10 марта 2025 года в Монголии число заболевших корью выросло с четырех до восьми человек. Их возраст от 5 месяцев до 38 лет, среди них трое детей и один взрослый не были привиты от этой инфекции. Трое заразившихся младенцев возрастом менее девяти месяцев не успели пройти вакцинацию», – привело данные медицинское ведомство.

По его информации, один ребенок был переведен в отделение интенсивной терапии после развития у него пневмонии и диареи. Сейчас состояние маленького пациента улучшилось. Ранее министерство здравоохранения страны предупредило о том, что риск заражения корью возрастет с 1 марта, когда в Монголии наступил лунный Новый год.

Его по традиции празднуют 15 и более дней с обязательным посещением родных и близких. Поэтому гражданам порекомендовали носить в праздничные дни маски и пройти вакцинацию. В последний раз в Монголии была зафиксирована вспышка этого заболевания среди детей в марте 2019 года. Всемирная организация здравоохранения в 2016 году официально признала Монголию страной, ликвидировавшей корь.
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с 5 по 11 марта

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